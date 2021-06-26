"Вбити людину і отримати ляпаса": сім'я Флойда незадоволена "м'яким" вироком Шовіну (відео)

Брати і колишня наречена загиблого вважають, що екс-поліцейський, засуджений до 22,5 років тюремного увʼязнення, заслуговує більшого покарання.

Сім'я колишнього офіцера поліції Міннеаполіса (США) Дерека Шовіна, засудженого в п'ятницю до 270 місяців ув'язнення за вбивство Джорджа Флойда, незадоволена вердиктом суду , вважаючи покарання для екс-поліцейського занадто суворим.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як пише USA Today, мати Шовіна, Керолайн Полента вважає, що тривалий вирок погано відіб'ється на її синові.

"Коли ви засудили мого сина, ви також засудили мене", — заявила жінка.

У свою чергу, сім'я загиблого Флойда не задоволена вердиктом суддів, називаючи вирок занадто м'яким.

"Двадцять два з половиною роки — це недостатньо", — сказав племінник Флойда Брендон Вільямс.

Колишня дівчина Джорджа Флойда Кортні Росс виступила після суду на прес-конференції і попросила жителів Міннеаполіса протестувати проти вироку мирно.

"Я молю Міннеаполіс, щоб у нас був вечір ненасильницьких дій", — заявила вона.

[ + – ] Після оголошення вироку

Філоніза Флойд (брат загиблого), вважає, що його сім'ю "засудили до довічного ув'язнення" після вбивства Джорджа.

"Нам відбувати довічне ув'язнення, Джорджа не повернути. Вважаю, що Шовін теж повинен був отримати довічне ув'язнення", — наводить його слова New York Post.

Молода людина припускає, що вирок Шовіну говорить про те, що в США можна "холоднокровно вбити людину і отримати за це ляпас".

Ще один брат загиблого, Родні Флойд згоден з родичем.

"22-річний вирок — це ляпас. Ми відбуваємо довічне ув'язнення, не маючи його в житті. І це до смерті ранить мене", — заявив він.

Нагадаємо, екс-співробітник американської поліції Дерек Шовін визнаний винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда в 2020 році і засуджений до 22,5 років позбавлення волі.

У травні Шовін, визнаний американським судом винним в ненавмисному вбивстві Джорджа Флойда, був не згоден з рішенням присяжних і вимагав нового судового розгляду.

25 травня 2020 року в Міннеаполісі при затриманні Флойда поліцейський Дерек Шовін задушив його коліном. Частина американців побачили в цьому черговий прояв дискримінації, що вилилося в масові протести по всій країні.