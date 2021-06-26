"Убить человека и получить пощечину": семья Флойда недовольна "мягким" приговором Шовину (видео)
Братья и бывшая невеста погибшего считают, что экс-полицейский, приговоренный к 22,5 годам тюремного заключения, заслуживает большего наказания.
Семья бывшего офицера полиции Миннеаполиса (США) Дерека Шовина, приговоренного в пятницу к 270 месяцам тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда, недовольна вердиктом суда, считая наказание для экс-полицейского слишком суровым.
Как пишет USA Today, мать Шовина, Кэролайн Поленти считает, что длительный приговор плохо отразится на ее сыне.
"Когда вы приговорили моего сына, вы также приговорили меня", – заявила женщина.
В свою очередь, семья погибшего Флойда не удовлетворена вердиктом судей, называя приговор слишком мягким.
"Двадцать два с половиной года – это недостаточно", – сказал племянник Флойда Брэндон Уильямс.
Бывшая девушка Джорджа Флойда Кортни Росс выступила после суда на пресс-конференции и попросила жителей Миннеаполиса протестовать против приговора мирно.
"Я молю Миннеаполис, чтобы у нас был вечер ненасильственных действий", – заявила она.
Филониза Флойд (брат погибшего), считает, что его семью "приговорили к пожизненному заключению" после убийства Джорджа.
"Нам отбывать пожизненное заключение, Джорджа не вернуть. Считаю, что Шовин тоже должен был получить пожизненное заключение", – приводит его слова New York Post.
Молодой человек предполагает, что приговор Шовину говорит о том, что в США можно "хладнокровно убить человека и получить за это пощечину".
Еще один брат погибшего, Родни Флойд согласен с родственником.
"22-летний приговор – это пощечина. Мы отбываем пожизненное заключение, не имея его в жизни. И это до смерти ранит меня", – заявил он.
Напомним, экс-сотрудник американской полиции Дерек Шовин признан виновным в убийстве Джорджа Флойда в 2020 году и приговорен к 22,5 годам лишения свободы.
В мае Шовин, признанный американским судом виновным в непредумышленном убийстве Флойда, был не согласен с решением присяжных и требовал нового судебного разбирательства.
25 мая 2020 года в Миннеаполисе при задержании Джорджа Флойда полицейский Дерек Шовин задушил его коленом. Часть американцев увидели в этом очередное проявление дискриминации, что вылилось в массовые протесты по всей стране.