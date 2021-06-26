"Убить человека и получить пощечину": семья Флойда недовольна "мягким" приговором Шовину (видео)

Братья и бывшая невеста погибшего считают, что экс-полицейский, приговоренный к 22,5 годам тюремного заключения, заслуживает большего наказания.

Семья бывшего офицера полиции Миннеаполиса (США) Дерека Шовина, приговоренного в пятницу к 270 месяцам тюремного заключения за убийство Джорджа Флойда, недовольна вердиктом суда, считая наказание для экс-полицейского слишком суровым.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как пишет USA Today, мать Шовина, Кэролайн Поленти считает, что длительный приговор плохо отразится на ее сыне.

"Когда вы приговорили моего сына, вы также приговорили меня", – заявила женщина.

В свою очередь, семья погибшего Флойда не удовлетворена вердиктом судей, называя приговор слишком мягким.

"Двадцать два с половиной года – это недостаточно", – сказал племянник Флойда Брэндон Уильямс.

Бывшая девушка Джорджа Флойда Кортни Росс выступила после суда на пресс-конференции и попросила жителей Миннеаполиса протестовать против приговора мирно.

"Я молю Миннеаполис, чтобы у нас был вечер ненасильственных действий", – заявила она.

[ + – ] После оглашения приговора

Филониза Флойд (брат погибшего), считает, что его семью "приговорили к пожизненному заключению" после убийства Джорджа.

"Нам отбывать пожизненное заключение, Джорджа не вернуть. Считаю, что Шовин тоже должен был получить пожизненное заключение", – приводит его слова New York Post.

Молодой человек предполагает, что приговор Шовину говорит о том, что в США можно "хладнокровно убить человека и получить за это пощечину".

Еще один брат погибшего, Родни Флойд согласен с родственником.

"22-летний приговор – это пощечина. Мы отбываем пожизненное заключение, не имея его в жизни. И это до смерти ранит меня", – заявил он.

Напомним, экс-сотрудник американской полиции Дерек Шовин признан виновным в убийстве Джорджа Флойда в 2020 году и приговорен к 22,5 годам лишения свободы.

В мае Шовин, признанный американским судом виновным в непредумышленном убийстве Флойда, был не согласен с решением присяжных и требовал нового судебного разбирательства.

25 мая 2020 года в Миннеаполисе при задержании Джорджа Флойда полицейский Дерек Шовин задушил его коленом. Часть американцев увидели в этом очередное проявление дискриминации, что вылилось в массовые протесты по всей стране.