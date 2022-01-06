Итальянского мафиози нашли спустя 20 лет поисков благодаря Google Street View (фото)

После бегства в Испанию преступник торговал овощами и содержал ресторан "Сицилийский ужин" с меню в стиле "Крестного отца".

Полиция Италии арестовала 61-летнего босса сицилийской мафии Джоаккино Гаммино спустя 20 лет безуспешных розысков. Его задержание стало возможным благодаря Google Street View, пишет DailyMail.

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В Италии он был приговорен пожизненно за убийство, совершенное в 1989 году. Гаммино тогда перепутал прохожего с членом враждебной мафии Коза Ностра и застрелил его. Сам он принадлежал к клану Стидда из Агридженто.

После предъявления обвинения Гаммино сбежал за границу, но позже его арестовали в Барселоне, экстрадировали и поместили в итальянскую тюрьму. Однако мафиози удалось сбежать из заключения, когда в тюрьме снимали фильм. Говорят, что его перепутали с родственником отбывающего срок. Некоторые считают, что побегу помог член мафии в форме под прикрытием.

Мужчина после побега прибыл в Испанию, где сменил себе имя на Мануэль. Он открыл в Галапагаре магазин овощей и фруктов El Huerto de Manu, возле которого его и заметили на Google Street View. Это стало зацепкой для копов впервые за много лет и они продолжили расследование. Оказалось, что Гаммино также работал поваром в заведении "Сицилийский ужин", которое неподалеку его магазина. В меню ресторана значилось фирменное блюдо "Сицилийский ужин" с дизайном, похожим на постер к фильму "Крестный отец".

[ + – ] мафиози на фото справа [ + – ] полиция и Гаммино [ + – ] мафиози Гаммино

Полиция нашла в Facebook фото мафиози, где он одет в форму повара. Распознать преступника удалось благодаря шраму на лице.

Гаммино арестовали 17 декабря, для него это стало неожиданностью.

"Как вы меня нашли? Я даже не звонил своей семье последние 10 лет", — сообщил он полицейским.

Теперь сбежавшего босса мафии вернут в итальянскую тюрьму, где он будет отбывать пожизненный срок за убийство.

Отметим, что о Google Street View автоматически "замыливает" все лица и номера автомобилей, которые попадают в кадр. Поэтому неясно, каким образом смогли опознать Гаммино. Вероятно, что правоохранители имели доступ к первичным данным Google и воспользовались сервисом распознания лиц.

Ранее сообщалось, что итальянской полиции удалось обнаружить местонахождение мафиози благодаря его кулинарному блогу на YouTube.