Полицейские "вычислили" мафиози благодаря его кулинарному блогу на YouTube
Бывшего члена мафиозного клана выдали татуировки на его руках
Итальянской полиции удалось обнаружить местонахождение члена мафиозного клана "Ндрангета" благодаря тому, что тот вел в социальной сети YouTube кулинарный блог.
Как пишет The Guardian, 53-летний Марк Ферен Клод Бьярт был задержан 24 марта в Доминиканской Республике, теперь его экстрадируют для суда в Италию.
Правоохранители искали мужчину, подозреваемого в перевозках кокаина в Нидерланды, с 2014 года. По данным полицейских, мафиози последние годы вел размеренную жизнь в городе Бока-Чика (провинция Санто-Доминго, Доминикана).
Узнать о местонахождении подозреваемого удалось благодаря кулинарному блогу, который Марк Ферен Клод Бьярт завел на YouTube. В роликах, размешенных в этой соцсети мужчина никогда не показывал свое лицо, однако его выдали татуировки.
Напомним, в январе в Италии стартовал крупнейший судебный процесс над мафией. В судебном процессе, помимо обвиняемых, примут участие более 900 свидетелей, 400 адвокатов и 58 государственных свидетелей, которые пошли на сделку со следствием. Эти 58 свидетелей для судебного процесса наиболее ценны, так как есть вероятность, что в рамках сотрудничества они расскажут все детали жизни мафии.
18 января 2021 года итальянские правоохранители провели спецоперацию "Фауст", в ходе которой в десятке городов Италии были задержаны еще 49 человек, которые могут быть причастны к деятельности мафиозного клана "Ндрангета".
Фокус сообщал о том, что сербская мафия под видом ультрас готовила покушение на президента страны Александра Вучича.