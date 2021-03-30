Поліцейські "вирахували" мафіозі завдяки його кулінарному блогу на YouTube

Колишнього члена мафіозного клану видали татуювання на його руках

Італійській поліції вдалося виявити місцеперебування члена мафіозного клану "Ндрангета" завдяки тому, що той вів у соціальній мережі YouTube кулінарний блог.

Як пише The Guardian, 53-річний Марк Ферен Клод Б'ярте був затриманий 24 березня в Домініканській Республіці, тепер його екстрадують для суду в Італію.

Правоохоронці шукали чоловіка, підозрюваного в перевезеннях кокаїну в Нідерланди, з 2014 року. За даними поліцейських, мафіозі останні роки вів розмірене життя в місті Бока-Чика (провінція Санто-Домінго, Домінікана).

Дізнатися про місцеперебування підозрюваного вдалося завдяки кулінарному блогу, який Марк Ферен Клод Б'ярте завів на YouTube. У роликах, розмішених у цій соцмережі, чоловік ніколи не показував своє обличчя, проте його видали татуювання.

Нагадаємо, що в січні в Італії стартував найбільший судовий процес над мафією. У судовому процесі, крім обвинувачених, візьмуть участь понад 900 свідків, 400 адвокатів і 58 державних свідків, які пішли на угоду зі слідством. Ці 58 свідків для судового процесу найбільш цінні, оскільки є ймовірність, що в рамках співпраці вони розкажуть усі деталі життя мафії.

18 січня 2021 року італійські правоохоронці провели спецоперацію "Фауст", у ході якої в десятці міст Італії були затримані ще 49 осіб, які можуть бути причетні до діяльності мафіозного клану "Ндрангета".

Фокус повідомляв про те, що сербська мафія під виглядом ультрас готувала замах на президента країни Олександра Вучича.