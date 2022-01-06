Італійського мафіозі знайшли через 20 років пошуків завдяки Google Street View (фото)

Після втечі в Іспанію злочинець торгував овочами й утримував ресторан "Сицилійська вечеря" з меню у стилі "Хрещеного батька".

Поліція Італії заарештувала 61-річного боса сицилійської мафії Джоаккіно Гамміно через 20 років безуспішних розшуків. Його затримання стало можливим завдяки Google Street View, пише DailyMail.

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В Італії він був засуджений довічно за вбивство, скоєне в 1989 році. Гамміно тоді переплутав перехожого із членом ворожої мафії Коза Ностра та застрелив його. Сам він належав до клану Стідда з Агрідженто.

Після пред'явлення звинувачення Гамміно втік за кордон, але пізніше його заарештували у Барселоні, екстрадували та помістили в італійську в'язницю. Проте мафіозі вдалося втекти з ув'язнення, коли у в'язниці знімали фільм. Кажуть, що його переплутали з родичем, котрий відбуває термін. Дехто вважає, що втечу допоміг член мафії у формі під прикриттям.

Чоловік після втечі прибув до Іспанії, де змінив ім'я на Мануель. Він відкрив у Галапагарі магазин овочів і фруктів El Huerto de Manu, біля якого його й помітили на Google Street View. Це стало зачіпкою для копів уперше за багато років, і вони продовжили розслідування. З'ясувалося, що Гамміно також працював кухарем у закладі "Сицилійська вечеря", що неподалік його магазину. У меню ресторану значилося фірмове блюдо "Сицилійська вечеря" з дизайном, подібним до постеру до фільму "Хрещений батько".

[ + – ] Мафіозі на фото праворуч [ + – ] Поліція та Гамміно [ + – ] Мафіозі Гамміно

Поліція знайшла у Facebook фото мафіозі, де він одягнений у форму кухаря. Розпізнати злочинця вдалося завдяки шраму на обличчі.

Гамміно заарештували 17 грудня, для нього це стало несподіванкою.

"Як ви мене знайшли? Я навіть не дзвонив своїй сім'ї останні 10 років", — повідомив він поліцейським.

Тепер боса мафії, котрий утік, повернуть до італійської в'язниці, де він відбуватиме довічний термін за вбивство.

Зазначимо, що про Google Street View автоматично "замилює" всі обличчя та номери автомобілів, які потрапляють у кадр. Тому незрозуміло, як змогли впізнати Гамміно. Ймовірно, правоохоронці мали доступ до первинних даних Google і скористалися сервісом розпізнавання осіб.

Раніше повідомлялося, що італійській поліції вдалося виявити місцезнаходження мафіозі завдяки його кулінарному блогу на YouTube.