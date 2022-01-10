Шеф-повар Гордон Рамзи боялся отравить Владимира Путина в ресторане (видео)

Известный кулинар признал, что российский лидер больше, чем кто-либо, внушает опасения из всех людей, для которых он готовил.

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи рассказал, что боялся положить что-либо вызывающее отравление в тарелку российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает YouTube-канал The Kelly Clarkson Show.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Путин и "повар"

55-летний Рамзи вспомнил, как в 2000 году в ресторане No 10 lunch ему пришлось готовить для Путина и бывшего британского премьера Тони Блэра.

"Я действительно боялся, — говорит Рэмзи (текст слегка облагорожен). — Думал, а что если эти двое отправятся моей едой. Можно ли представить, во что я вляпаюсь, если они умрут?"

Что любит есть Путин?

Рамзи также сказал в эфире шоу Келли Кларксон, какая диета у Путина. По словам британца, он угощал лидеров двух стран томатным супом с икрой, морским окунем и пирогом с патокой.

Шеф-повар также сказал, что самый известный человек, для которого он готовил, это принцесса Диана, которая как-то заглянула в его ресторан в лондонском районе Челси.

Ранее Фокус сообщал, что в этом году в Украине могут появиться "продуктовые карточки". Помощник Зеленского по экономическим вопросам говорит, что для поддержки наиболее уязвимых слоев населения могут появиться дополнительные выплаты, чтобы компенсировать рост цен на продукты.