Шеф-кухар Гордон Рамзі боявся отруїти Володимира Путіна (відео)

Відомий кулінар визнав, що російський лідер більше, ніж будь-хто, вселяє побоювання з усіх людей, для яких він готував.

Британський шеф-кухар і телеведучий Гордон Рамзі розповів, що боявся покласти щось отруйне в тарілку російському президентові Володимиру Путіну. Про це повідомляє YouTube канал The Kelly Clarkson Show.

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[ + – ] Путін та "кухар"

55-річний Рамзі згадав, як у 2000 році у ресторані No 10 lunch йому довелося готувати для Путіна та колишнього британського прем'єра Тоні Блера.

"Я дійсно боявся, — каже Ремзі (текст злегка облагороджений). — Думав, а що якщо ці двоє отруяться моєю їжею. Чи можна уявити, у що я вляпаюся, якщо вони помруть?"

Що любить їсти Путін ?

Рамзі також сказав в ефірі шоу Келлі Кларксон, яка дієта в Путіна. За словами британця, він пригощав лідерів двох країн томатним супом з ікрою, морським окунем та пирогом із патокою.

Шеф-кухар також сказав, що найвідоміша людина, для якої він готував, це принцеса Діана, яка якось зазирала до його ресторану в лондонському районі Челсі.

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