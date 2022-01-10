В Україні в 2022 році можуть запровадити "продуктові картки", — радник Зеленського

Для підтримки найбільш уразливих верств населення, як стверджує Олег Устенко, влада також може запровадити додаткові виплати, які компенсують зростання цін на продукти.

В Україні в 2022 році можуть запровадити "продуктові картки" через можливий "інфляційний шок". Про це в коментарі ВВС повідомив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У своїй статті журналісти попередили, що різке зростання цін на газ насамперед позначиться на вартості продуктів.

За словами радника Володимира Зеленського, зростання цін у сировинній продовольчій групі цього року може досягти 20%, через що владі доведеться впроваджувати "антикризові заходи".

Олег Устенко прогнозує загальну інфляцію в Україні на рівні 8-10% і зазначає, що подорожчання продуктів на своїх гаманцях відчують не лише українці, а й мешканці інших країн. Для підтримки населення, як зазначає радник президента, влада може запровадити спеціальну фінансову підтримку за аналогією з програмою "єПідтримка", в межах якої громадянам виплачують 1 000 гривень за вакцинацію від коронавірусу.

За такого сценарію, за словами Олега Устенка, в Україні можуть запровадити "продуктові картки", які в США одержують малозабезпечені категорії населення.

"Перш за все, мають отримати підтримку найбільш уразливі та незахищені верстви населення. Як? Варіанти будуть розглядатися. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і введення food stamps у системі "Дія" — так званих "продуктових чеків", як це практикується в США", — продовжив радник Зеленського та попередив, що подібні "антикризові заходи" будуть вводити лише в разі гострої потреби.

Олег Устенко також розкритикував ідею зниження чи скасування ПДВ на ключові продукти харчування. Радник глави держави з економічних питань упевнений, що подібний "антикризовий захід" є серйозним ризиком для національної економіки та прибере конкуренцію на ринку.

Раніше повідомлялося, що виробники курятини в Україні попередили про можливе зупинення виробництва через високі ціни на газ. Представники бізнесу назвали непідйомною вартість блакитного палива у 60 гривень за кубометр палива в січні. За нових розцінок на газ частка енергоносіїв у собівартості кінцевого продукту сягне 28%.

25 грудня кондитерські компанії з асоціації "Укркондпром", до якої входить корпорація Roshen, також заявили про ймовірне припинення виробництва продукції через зростання цін на газ.