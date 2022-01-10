В Украине в 2022 году могут ввести "продуктовые карточки", — советник Зеленского

Для поддержки наиболее уязвимых слоев населения, как утверждает Олег Устенко, власти также могут ввести дополнительные выплаты, которые компенсируют рост цен на продукты.

В Украине в 2022 году могут ввести "продуктовые карточки" из-за возможного "инфляционного шока". Об этом в комментарии ВВС сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

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В своей статье журналисты предупредили, что резкий рост цен на газ, в первую очередь, отразится на стоимости продуктов.

По словам советника Владимира Зеленского, рост цен в сырьевой продовольственной группе в текущем году может достичь 20%, из-за чего властям придется внедрять "антикризисные меры".

Олег Устенко прогнозирует общую инфляцию в Украине на уровне 8-10% и отмечает, что подорожание продуктов на своих кошельках ощутят не только украинцы, но и жители других стран. Для поддержки населения, как отмечает советник президента, власти могут внедрить специальную финансовую поддержку по аналогии с программой "єПідтримка", в рамках которой гражданам выплачивают 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса.

При таком сценарии, по словам Олега Устенко, в Украине могут ввести "продуктовые карточки", которые в США получают малообеспеченные категории населения.

"Прежде всего, должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе "Дия" — так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США", — продолжил советник Зеленского и предупредил, что подобные "антикризисные меры" будут вводить только в случае острой необходимости.

Олег Устенко также раскритиковал идею снижения или отмены НДС на ключевые продукты питания. Советник главы государства по экономическим вопросам уверен, что подобная "антикризисная мера" является серьезным риском для национальной экономики и уберет конкуренцию на рынке.

Ранее сообщалось, что производители курятины в Украине предупредили о возможной остановке производства из-за высоких цен на газ. Представители бизнеса назвали неподъемной стоимость голубого топлива в 60 гривен за кубометр топлива в январе. При новых расценках на газ доля энергоносителей в себестоимости конечного продукта достигнет 28%.

25 декабря кондитерские компании из ассоциации "Укркондпром", в которую входит корпорация Roshen, также заявили о вероятной приостановке производства продукции из-за роста цен на газ.