Производители курятины в Украине заявили о возможной остановке фабрик из-за цен на газ

Бизнесмены назвали неподъемной цену в 60 грн за кубометр газа в январе. При этом доля энергоносителей в себестоимости достигнет 28%.

Несколько компаний, которые занимаются птицеводством в Украине, обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю и министру агрополитики Роману Лещенко с просьбой вмешаться в цены на газ для предприятий. Об этом говорится в письме чиновникам на сайте ассоциации Союз птицеводов Украины.

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В тексте письма отмечается, что цены на январь в размере до 60 гривен за кубометр газа являются неподъемными и угрожают такому бизнесу. Предприниматели заявляют, что газ является очень важным на производствах и напоминают, что в декабре, по сравнению с сентябрем, цена газа за кубометр выросла более, чем на 10 гривен. Это, в свою очередь, сказалось на себестоимости продукции.

"Еще в первом квартале 2020 года доля энергоносителей в себестоимости килограмма продукции птицеводства составляла 1,6 грн, в первом квартале выросла до 2,11 грн, в ноябре составила уже около 4 грн, а в декабре взлетела до 6,4 грн", — заявили в Союзе птицеводов Украины.

Отмечается, что при цене 60 гривен за кубометр газа доля энергоносителей в себестоимости килограмма продукции птицеводства будет составлять 14 гривен, а это составит более 28% от общей себестоимости. Предприниматели говорят: в таком случае придется останавливать производство, что приведет к гибели птиц от замерзания и массовому увольнению сотрудников.

Напомним, крупные украинские молзаводы также предупредили о возможной остановке производства из-за цен на газ.

Недавно о возможной остановке производства из-за цен на газ заявили многие предприятия, в том числе кондитерские компании из ассоциации "Укркондпром", включая Roshen.