Виробники курятини в Україні заявили про можливе зупинення фабрик через ціни на газ

Бізнесмени назвали непідйомною ціну 60 грн за кубометр газу в січні. При цьому частка енергоносіїв у собівартості сягне 28%.

Декілька компаній, які займаються птахівництвом в Україні, звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра агрополітики Романа Лещенка з проханням втрутитися в ціни на газ для підприємств. Про це йдеться у листі чиновникам на сайті асоціації "Союз птахівників України".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

У тексті листа наголошується, що ціни на січень у розмірі до 60 гривень за кубометр газу є непідйомними та загрожують такому бізнесу. Підприємці заявляють, що газ є дуже важливим на виробництвах і нагадують, що у грудні порівняно з вереснем ціна газу за кубометр зросла на понад 10 гривень. Це, своєю чергою, позначилося на собівартості продукції.

"Ще в першому кварталі 2020 року частка енергоносіїв у собівартості кілограму продукції птахівництва становила 1,6 грн, у першому кварталі зросла до 2,11 грн, у листопаді становила вже близько 4 грн, а у грудні злетіла до 6,4 грн", — заявили у Спілці птахівників України.

Зазначається, що за ціни 60 гривень за кубометр газу частка енергоносіїв у собівартості кілограма продукції птахівництва становитиме 14 гривень, а це становитиме понад 28% загальної собівартості. Підприємці кажуть: у такому разі доведеться зупиняти виробництво, що призведе до загибелі птахів від замерзання та масового звільнення працівників.

Нагадаємо, великі українські молочні заводи також попередили про можливе зупинення виробництва через ціни на газ.

Нещодавно про можливу зупинку виробництва через ціни на газ заявили багато підприємств, зокрема кондитерські компанії з асоціації "Укркондпром", включаючи Roshen.