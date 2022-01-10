В США грабитель застрял в дымоходе во время кражи (фото, видео)
Около полутора часов понадобилось команде из 20 пожарников, чтобы вытащить вора-неудачника.
В минувшую субботу в американском Силвер-Спринге (штат Мэриленд) произошел курьезный случай. Пожарным пришлось доставать незадачливого грабителя из дымохода одного из жилых домов. Пострадавший получил небольшие повреждения. Об этом сообщает New York Post.
Местные полицейские приехали по вызову утром и увидели застрявшего мужчину. Им пришлось обратиться за помощью к пожарным. Сотрудники пожарно-спасательной службы округа Монтгомери рассказали, что на месте происшествия в течение полутора часов трудилась бригада из двадцати человек.
На видео, снятом в доме, можно расслышать, как сотрудники спасательной бригады, стоя у дымохода, обсуждают, как лучше вытащить застрявшего вора. Для этого понадобились лестницы, лопаты и другое спецоборудование. Пострадавшего с легкими травмами в сопровождении полицейских доставили в больницу.
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