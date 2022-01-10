В США грабитель застрял в дымоходе во время кражи (фото, видео)

Около полутора часов понадобилось команде из 20 пожарников, чтобы вытащить вора-неудачника.

В минувшую субботу в американском Силвер-Спринге (штат Мэриленд) произошел курьезный случай. Пожарным пришлось доставать незадачливого грабителя из дымохода одного из жилых домов. Пострадавший получил небольшие повреждения. Об этом сообщает New York Post.

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Местные полицейские приехали по вызову утром и увидели застрявшего мужчину. Им пришлось обратиться за помощью к пожарным. Сотрудники пожарно-спасательной службы округа Монтгомери рассказали, что на месте происшествия в течение полутора часов трудилась бригада из двадцати человек.

[ + – ] Пожарные спасают грабителя. [ + – ] Грабитель застрял в дымоходе. [ + – ] Грабитель застрял в дымоходе. Фото: nypost.com

На видео, снятом в доме, можно расслышать, как сотрудники спасательной бригады, стоя у дымохода, обсуждают, как лучше вытащить застрявшего вора. Для этого понадобились лестницы, лопаты и другое спецоборудование. Пострадавшего с легкими травмами в сопровождении полицейских доставили в больницу.

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