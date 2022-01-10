Врятували пожежники. Грабіжник застряг у димарі під час пограбування (фото, відео)

Близько півтори години знадобилося команді з 20 пожежників, щоб витягти злодія-невдаху.

Минулої суботи в американському Сілвер-Спрингу (штат Меріленд) стався курйозний випадок. Пожежним довелося діставати невдаху грабіжника з димоходу одного з житлових будинків. Потерпілий зазнав невеликих пошкоджень. Про це повідомляє New York Post.

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Місцеві поліцейські приїхали на виклик вранці і побачили чоловіка, який застряг. Їм довелося звернутися по допомогу до пожежників. Співробітники пожежно-рятувальної служби округу Монтгомері розповіли, що на місці події протягом півтори години працювала бригада з двадцяти людей.

[ + – ] Грабіжник застряг у димарі. [ + – ] Пожежники рятують грабіжника. [ + – ] Грабіжник застряг у димарі. [ + – ] Грабіжник застряг у димарі.

На відео, знятому в будинку, можна почути, як співробітники рятувальної бригади, стоячи біля димаря, обговорюють, як краще витягнути злодія. Для цього знадобилися сходи, лопати та інше спецобладнання. Постраждалого з легкими травмами у супроводі поліцейських доправили до лікарні.

Раніше Фокус повідомляв, що у США злодії викрали унікальну колекцію з 13 сумок Hermes загальною вартістю 1 мільйон доларів. На вітрині магазину зберігалася колекція аксесуарів Hermes та Chanel, яку збирали протягом 30 років.

Нагадаємо, що в США вийшов на волю "найстаріший неповнолітній" після 68 років, проведених за ґратами. 83-річний Джозеф Лігон був ув'язнений у віці 15 років, його визнали винним у збройному пограбуванні, під час якого загинули двоє людей.