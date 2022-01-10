Во Франции антивакцинаторы забросали водорослями соратника Макрона (видео)

На опубликованных кадрах противники санитарных паспортов бросают в политика грязью на пороге его дома, а он отвечает неприличной жестикуляцией.

Во Франции в понедельник, 10 января, депутат Стефан Клеро из правящей партии "Вперед, Республика!" заявил, что в минувшие выходные подвергся нападению со стороны протестующих против введения санитарных пропусков и карантинных ограничений. Об этом сообщает Reuters.

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Чиновника забросали "снарядами" из водорослей возле собственного дома в Сен-Пьере и Микелоне — заморская территория Франции в Атлантике.

"Я намерен подать судебную жалобу. Мы все боимся угроз смерти, которые приходят на почту. Когда-то это должно прекратиться", — заявил депутат.

[ + – ] Соратники Макрона показывают пальцы протестующим.

Видеозапись нападения на соратника президента опубликовала в своем Twitter министр заморских территорий Франции Анник Жирарден. На этих кадрах можно видеть увидеть, как протестующие бросают в политика грязью.

Столь агрессивное поведение вызвано заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он попытается настолько усложнив жизнь невакцинированным гражданам, что в конечном итоге им все же придется сходить на пункт вакцинации.

Ранее Фокус сообщал, что во Львове в консульство РФ бросили "коктейль Молотова". По данным полиции, этот случай произошел примерно в три часа ночи. Следствие ищет виновника, открыто уголовное производство по статье "хулиганство".