У Франції антивакцинатори закидали водоростями соратника Макрона (відео)

На опублікованих кадрах супротивники санітарних паспортів кидають у політика брудом на порозі його будинку, а він відповідає непристойній жестикуляції.

У Франції в понеділок, 10 січня, депутат Стефан Клеро з керівної партії "Вперед, Республіко!" заявив, що минулими вихідними зазнав нападу з боку протестувальників проти введення санітарних перепусток і карантинних обмежень. Про це повідомляє Reuters.

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Чиновника закидали "снарядами" з водоростей біля власного будинку в Сен-П'єрі та Мікелоні — заморська територія Франції в Атлантиці.

"Я маю намір подати судову скаргу. Ми всі боїмося загроз смерті, які приходять на пошту. Колись це має припинитися", — заявив депутат.

[ + – ] Соратники Макрона показують пальці протестувальникам.

Відеозапис нападу на соратника президента опублікувала у своєму Twitter міністр заморських територій Франції Аннік Жірарден. На цих кадрах можна побачити, як протестувальники кидають у політика брудом.

Така агресивна поведінка викликана заявами президента Франції Емманюеля Макрона про те, що він спробує настільки ускладнити життя невакцинованим громадянам, що зрештою їм все ж таки доведеться сходити в пункт вакцинації.

Раніше Фокус повідомляв, що у Львові в консульство РФ кинули "коктейль Молотова". За даними поліції, цей випадок стався приблизно о третій годині ночі. Слідство шукає винуватця, відкрито кримінальне провадження за статтею "хуліганство".