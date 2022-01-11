Таинственные вспышки перед землетрясением в Цинхае: китайцы активно выдвигают версии происшедшего

Странное явление в малонаселенном районе Китая обсуждают миллионы пользователей соцсетей. Некоторые даже говорят об вторжении инопланетян.

Довольно сильное землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло в китайской провинции Цинхай на северо-западе Китая в ночь на 8 января на глубине 10 километров вызвало много обсуждений среди китайских интернет-пользователей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали прямо перед землетрясением загадочную вспышку света, которая осветила небо, сообщает South China Morning Post.

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Район вокруг эпицентра землетрясения малонаселен, но толчки ощущались во многих близлежащих крупных городах, а также вызывали закрытие железных дорог вдоль Цинхай-Тибет и Ланьчжоу-Цинхай.

В результате землетрясения по меньшей мере девять человек получили ранения. В Цинхае было повреждено более 4000 домов, а в соседней провинции Ганьсу было повреждено еще 4830 домов в городе Чжанъе. Также в провинции обрушился небольшой участок Великой Китайской стены — 2 метра. На фотографиях зданий в этом районе видны разбитая плитка на стенах и оконные стекла, частичное обрушение потолка и другие незначительные повреждения жилищ.

За землетрясением последовало несколько последующих землетрясений, в том числе 5 землетрясений меньшей магнитуды, все в течение часа. По данным Управления по борьбе с землетрясениями Китая, землетрясения продолжались до 9 января, при этом землетрясение магнитудой 3,2 было зарегистрировано в уезде Меньюань в 0:44 9 января.

Вспышки света, наблюдаемые в небе перед землетрясением в Цинхае, стали популярной темой на Weibo, сообщает What's on Weibo.

Видео вызвало споры среди пользователей соцсети относительно объяснения ярких огней, причем некоторые ссылаются на малопонятный феномен "огней землетрясения".

Кадры с камер видеонаблюдения, снятые за несколько минут до землетрясения и широко распространенные на Weibo, запечатлели яркую, взрывную вспышку света, которая быстро исчезает, прежде чем ночное небо освещает вторая, более короткая вспышка, за которой сразу же следует толчок.

[ + – ] Землетрясение в Цинхае

Другие видео, на которых вспышка запечатлена под разными углами, показывают только одну вспышку или несколько меньших вспышек вдоль горизонта.

Китайцы спорят о том, было ли это случаем "огней землетрясения", спорного явления среди ученых, о котором иногда сообщается перед сильными землетрясениями, такими как землетрясение в Аквиле в Италии в 2009 году.

Объяснения варьируются от ионизации кислорода в горных породах при сильном напряжении, утечек радиоактивного ионизирующего газа в атмосферу до более приземленных версий, таких как колебание поврежденных линий электропередач. Например, есть предположения, что вспышку могла вызвать утечка газа радона из-под земли при сдвиге земли. Некоторые даже считают, что огни исходят от НЛО или объясняли их религиозными причинами.

"Не волнуйтесь из-за этого, — написал один из пользователей, — это просто обрыв линии электропередач".

В другом онлайн-видео есть комментарий сейсмолога Чэнь Хуэйчжуна из Китайской администрации по землетрясениям, который объясняет вспышки взрывом электрического трансформатора, отмечая, что на кадрах с другого ракурса видны толчки, повреждающие электрические линии на расстоянии, которые начинают искрить и видны очевидные признаки повреждения.

А вот поклонники популярного китайского писателя-фантаста и автора "Задачи трех тел" Лю Цысиня предвещают приход инопланетных захватчиков.

"С нетерпением жду научного объяснения, — написал один из пользователей. — Что касается меня, то я думаю, что это первый шаг к инопланетной атаке". Пост пользователя заканчивался хэштегом "Софон из "Задачи трех тел" прибыл!"

Отметим, что в провинции расположены объекты ядерной инфраструктуры КНР. Комплекс Хайянь [Хай-йен] или Коко Нор в провинции Цинхай [Цинхай] в Тибете был крупным центром исследований и разработок ядерного оружия в стране, а до начала 1970-х годов он также был основным центром производства оружия. Первый в Китае центр исследований и разработок ядерного оружия расположен в 10 милях (16,1 км) к востоку от озера Коконор [озеро Цинхай] в уезде Хайянь.

[ + – ] Ядерные объекты в Цинхай

Со строительством, начавшимся в 1958 году, объекту было присвоено официальное обозначение Государственного завода 221, также известного как Горнодобывающая зона провинции Цинхай. Он также известен как Северо-западная академия исследований и разработок ядерного оружия или Девятая академия. Здесь были успешно разработаны первая в Китае атомная бомба и первая водородная бомба. В 1987 году Госсовет утвердил закрытие объекта, и персонал постепенно переводился на другие объекты.

Ранее Фокус писал, что землетрясение в Китае привело к разрушению участка Великой Китайской стены.