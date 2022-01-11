Таинственные вспышки перед землетрясением в Цинхае: китайцы активно выдвигают версии происшедшего
Странное явление в малонаселенном районе Китая обсуждают миллионы пользователей соцсетей. Некоторые даже говорят об вторжении инопланетян.
Довольно сильное землетрясения магнитудой 6,9, которое произошло в китайской провинции Цинхай на северо-западе Китая в ночь на 8 января на глубине 10 километров вызвало много обсуждений среди китайских интернет-пользователей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали прямо перед землетрясением загадочную вспышку света, которая осветила небо, сообщает South China Morning Post.
Район вокруг эпицентра землетрясения малонаселен, но толчки ощущались во многих близлежащих крупных городах, а также вызывали закрытие железных дорог вдоль Цинхай-Тибет и Ланьчжоу-Цинхай.
В результате землетрясения по меньшей мере девять человек получили ранения. В Цинхае было повреждено более 4000 домов, а в соседней провинции Ганьсу было повреждено еще 4830 домов в городе Чжанъе. Также в провинции обрушился небольшой участок Великой Китайской стены — 2 метра. На фотографиях зданий в этом районе видны разбитая плитка на стенах и оконные стекла, частичное обрушение потолка и другие незначительные повреждения жилищ.
За землетрясением последовало несколько последующих землетрясений, в том числе 5 землетрясений меньшей магнитуды, все в течение часа. По данным Управления по борьбе с землетрясениями Китая, землетрясения продолжались до 9 января, при этом землетрясение магнитудой 3,2 было зарегистрировано в уезде Меньюань в 0:44 9 января.
Вспышки света, наблюдаемые в небе перед землетрясением в Цинхае, стали популярной темой на Weibo, сообщает What's on Weibo.
Видео вызвало споры среди пользователей соцсети относительно объяснения ярких огней, причем некоторые ссылаются на малопонятный феномен "огней землетрясения".
Кадры с камер видеонаблюдения, снятые за несколько минут до землетрясения и широко распространенные на Weibo, запечатлели яркую, взрывную вспышку света, которая быстро исчезает, прежде чем ночное небо освещает вторая, более короткая вспышка, за которой сразу же следует толчок.
Другие видео, на которых вспышка запечатлена под разными углами, показывают только одну вспышку или несколько меньших вспышек вдоль горизонта.
Китайцы спорят о том, было ли это случаем "огней землетрясения", спорного явления среди ученых, о котором иногда сообщается перед сильными землетрясениями, такими как землетрясение в Аквиле в Италии в 2009 году.
Объяснения варьируются от ионизации кислорода в горных породах при сильном напряжении, утечек радиоактивного ионизирующего газа в атмосферу до более приземленных версий, таких как колебание поврежденных линий электропередач. Например, есть предположения, что вспышку могла вызвать утечка газа радона из-под земли при сдвиге земли. Некоторые даже считают, что огни исходят от НЛО или объясняли их религиозными причинами.
"Не волнуйтесь из-за этого, — написал один из пользователей, — это просто обрыв линии электропередач".
В другом онлайн-видео есть комментарий сейсмолога Чэнь Хуэйчжуна из Китайской администрации по землетрясениям, который объясняет вспышки взрывом электрического трансформатора, отмечая, что на кадрах с другого ракурса видны толчки, повреждающие электрические линии на расстоянии, которые начинают искрить и видны очевидные признаки повреждения.
А вот поклонники популярного китайского писателя-фантаста и автора "Задачи трех тел" Лю Цысиня предвещают приход инопланетных захватчиков.
"С нетерпением жду научного объяснения, — написал один из пользователей. — Что касается меня, то я думаю, что это первый шаг к инопланетной атаке". Пост пользователя заканчивался хэштегом "Софон из "Задачи трех тел" прибыл!"
Отметим, что в провинции расположены объекты ядерной инфраструктуры КНР. Комплекс Хайянь [Хай-йен] или Коко Нор в провинции Цинхай [Цинхай] в Тибете был крупным центром исследований и разработок ядерного оружия в стране, а до начала 1970-х годов он также был основным центром производства оружия. Первый в Китае центр исследований и разработок ядерного оружия расположен в 10 милях (16,1 км) к востоку от озера Коконор [озеро Цинхай] в уезде Хайянь.
Со строительством, начавшимся в 1958 году, объекту было присвоено официальное обозначение Государственного завода 221, также известного как Горнодобывающая зона провинции Цинхай. Он также известен как Северо-западная академия исследований и разработок ядерного оружия или Девятая академия. Здесь были успешно разработаны первая в Китае атомная бомба и первая водородная бомба. В 1987 году Госсовет утвердил закрытие объекта, и персонал постепенно переводился на другие объекты.
Ранее Фокус писал, что землетрясение в Китае привело к разрушению участка Великой Китайской стены.