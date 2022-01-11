Таємничі спалахи перед землетрусом у Цинхаї: китайці активно висувають версії події

Дивне явище у малонаселеному районі Китаю обговорюють мільйони користувачів соцмереж. Дехто навіть говорить про вторгнення інопланетян.

Досить сильний землетрус магнітудою 6,9, який стався в китайській провінції Цинхай на північному заході Китаю, в ніч на 8 січня на глибині 10 кілометрів викликав багато обговорень серед китайських інтернет-користувачів. Камери відеоспостереження зафіксували прямо перед землетрусом загадковий спалах світла, який висвітлив небо, повідомляє South China Morning Post.

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Район навколо епіцентру землетрусу малонаселений, але поштовхи відчувалися в багатьох прилеглих великих містах, а також викликали закриття залізниць уздовж Цинхай-Тибет та Ланьчжоу-Цинхай.

Внаслідок землетрусу щонайменше дев'ять людей отримали поранення. У Цинхаї було пошкоджено понад 4000 будинків, а в сусідній провінції Ганьсу було пошкоджено ще 4830 будинків у місті Чжан'є. Також у провінції обрушилася невелика ділянка Великої Китайської стіни – 2 метри. На фотографіях будівель у цьому районі видно розбиту плитку на стінах та шибки, часткове обвалення стелі та інші незначні пошкодження житла.

За землетрусом було кілька наступних землетрусів, зокрема 5 землетрусів меншої магнітуди, все протягом години. За даними Управління боротьби із землетрусами Китаю, землетруси тривали до 9 січня, при цьому землетрус магнітудою 3,2 був зареєстрований у повіті Меньюань о 0:44 9 січня.

Спалахи світла, що спостерігаються в небі перед землетрусом у Цинхаї, стали популярною темою на Weibo, повідомляє What's on Weibo.

Відео викликало суперечки серед користувачів соцмережі щодо пояснення яскравих вогнів, причому деякі посилаються на малозрозумілий феномен "вогнів землетрусу".

Кадри з камер відеоспостереження, зняті за кілька хвилин до землетрусу і широко поширені на Weibo, відобразили яскравий, вибуховий спалах світла, який швидко зникає, перш ніж нічне небо висвітлює другий, більш короткий спалах, за яким відразу ж слідує поштовх.

[ + – ] Землетрус у Цинхаї

Інші відео, на яких спалах відображається під різними кутами, показують лише один спалах або кілька менших спалахів уздовж горизонту.

Китайці сперечаються про те, чи це був випадок "вогнів землетрусу", спірного явища серед учених, про яке іноді повідомляється перед сильними землетрусами, такими як землетрус в Аквілі в Італії у 2009 році.

Пояснення варіюються від іонізації кисню в гірських породах при сильній напрузі, витоків радіоактивного іонізувального газу в атмосферу до приземлених версій, таких як коливання пошкоджених ліній електропередач. Наприклад, є припущення, що спалах міг викликати витік газу радону з-під землі під час зсуву землі. Деякі навіть вважають, що вогні походять від НЛО або пояснювали їх релігійними причинами.

"Не хвилюйтеся через це, — написав один з користувачів, — це просто обрив лінії електропередач".

В іншому онлайн-відео є коментар сейсмолога Чень Хуейчжуна з Китайської адміністрації із землетрусів, який пояснює спалахи вибухом електричного трансформатора, зазначаючи, що на кадрах з іншого ракурсу видно поштовхи, що пошкоджують електричні лінії на відстані, які починають іскрити і видно очевидні ознаки пошкодження.

А ось шанувальники популярного китайського письменника-фантаста та автора "Завдання трьох тіл" Лю Цисіня віщують прихід інопланетних загарбників.

"З нетерпінням чекаю наукового пояснення, — написав один з користувачів. — Щодо мене, то я думаю, що це перший крок до інопланетної атаки". Пост користувача закінчувався хештегом "Софон із "Задачі трьох тіл" прибув!"

Зазначимо, що у провінції розташовані об'єкти ядерної інфраструктури КНР. Комплекс Хаянь [Хай-єн] або Коко Нор у провінції Цинхай [Цинхай] у Тибеті був великим центром досліджень та розробок ядерної зброї в країні, а до початку 1970-х років він також був основним центром виробництва зброї. Перший у Китаї центр досліджень та розробок ядерної зброї розташований за 10 миль (16,1 км) на схід від озера Коконор [озеро Цинхай] у повіті Хаянь.

[ + – ] Ядерні об'єкти в Цинхаї

З будівництвом, яке почалося в 1958 році, об'єкту було присвоєно офіційне позначення Державного заводу 221, також відомого як Гірничодобувна зона провінції Цинхай. Він також відомий як Північно-Західна академія досліджень та розробок ядерної зброї або Дев'ята академія. Тут були успішно розроблені перша в Китаї атомна бомба та перша воднева бомба. У 1987 році Держрада затвердила закриття об'єкта і персонал поступово переводився на інші об'єкти.

Раніше Фокус писав, що землетрус у Китаї спричинив руйнування ділянки Великої Китайської стіни.