Британцам посоветовали обниматься с животными и крутить хулахуп ради экономии на коммуналке

Компания опубликовала 10 советов, как экономить на тепле на фоне энергокризиса. Но из-за критики сообщение решили удалить.

Поставщик энергии в Британии посоветовал клиентам экономить на коммунальных услугах, обнимаясь с животными и любимыми, а также вращая хулахуп. Об этом сообщает Financial Times.

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Речь идет о компании Ovo Energy, которая на своем сайте опубликовала 10 советов, как экономить на тепле. Такие сообщения появились на фоне энергокризиса в Европе, который спровоцировал ряд факторов, в том числе сокращение поставок газа из России.

Среди советов британцам были: объятия с домашними животными и любимыми, соревнования с детьми по вращению хулахупа, отказ от алкоголя, уборка дома и употребление большего количества воды.

Глава комитета по бизнесу британской Палаты общин Даррен Джонс заявил журналистам, что советы Ovo Energy являются оскорбительными во времена, когда люди не могут себе позволить достаточно тепла.

Некоторые чиновники назвали советы энергокомпании "депрессивными" и "бестактными". Однако бывшая член британского правительства Тереза ​​Вильерс заявила, что Ovo Energy разработала их с лучшими намерениями.

В итоге компания удалила свое послание к гражданам на счет экономии тепла и извинилась перед клиентами: Поставщик признал, что сообщение было непродуманным и бесполезным.

"Нам стыдно, и мы просим прощения", — написали в Ovo Energy.

Издание напоминает, что по прогнозам со временем все больше британцев столкнутся с дефицитом тепла, а стоимость газа для домохозяйств может вырасти с 467 до 944 фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что 21 декабря цена на газ в Европе превысила 2100 долларов и побила рекорд второй раз за день.