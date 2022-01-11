Британцям порадили обійматися з тваринами та крутити хулахуп задля економії на комуналці

Компанія опублікувала 10 порад, як заощаджувати на теплі на тлі енергокризи. Але через критику повідомлення вирішили видалити.

Постачальник енергії в Британії порадив клієнтам економити на комунальних послугах, обіймаючись із тваринами та коханими, а також обертаючи хулахуп. Про це повідомляє Financial Times.

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Йдеться про компанію Ovo Energy, яка на своєму сайті опублікувала 10 порад, як заощаджувати на теплі. Такі повідомлення з'явилися на тлі енергокризи в Європі, яка спровокувала низку факторів, зокрема скорочення постачання газу з Росії.

Серед порад британцям були: обійми з домашніми тваринами та коханими, змагання з дітьми щодо обертання хулахупу, відмова від алкоголю, прибирання будинку та вживання більшої кількості води.

Голова комітету з бізнесу британської Палати громад Даррен Джонс заявив журналістам, що поради Ovo Energy є образливими за часів, коли люди не можуть собі дозволити достатньо тепла.

Деякі чиновники назвали поради енергокомпанії "депресивними" та "безтактними". Проте колишня членкиня британського уряду Тереза ​​Вільєрс заявила, що Ovo Energy розробила їх із найкращими намірами.

Зрештою компанія видалила своє послання до громадян на рахунок економії тепла та вибачилася перед клієнтами. Постачальник визнав, що повідомлення було непродуманим і марним.

"Нам соромно, і ми просимо вибачення", — написали в Ovo Energy.

Видання нагадує, що за прогнозами з часом дедалі більше британців зіштовхнуться з дефіцитом тепла, а вартість газу для домогосподарств може зрости з 467 до 944 фунтів стерлінгів.

Раніше повідомлялося, що 21 грудня ціна на газ у Європі перевищила 2 100 доларів і побила рекорд вдруге за день.