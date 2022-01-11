Украинскую "Мрию" отремонтировали в Польше: куда теперь отправился самолет (фото)

Гигант Ан-225 во время приземления в Польше повредил стойку стабилизатора. После ремонта борт направился в китайский город Тяньцзинь.

Самолет-гигант украинского производства Ан-225 "Мрия", который является рекордсменом по весу, отремонтировали в польском городе Жешув. Специалисты из Украины починили сломанное шасси, передает Укринформ.

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После выполнения ремонтных работ "Мрия" улетит в Китай, сообщил представитель аэропорта в Жешуве Вальдемар Мазгай.

По его словам, вылет Ан-225 был запланирован на 11 января в 17:05 по киевскому времени.

[ + – ] Мрия на карте в полете

Другой украинский самолет Ан-26, на котором в Польшу прибыли специалисты от ГП "Антонов", уже отправился в Украину.

Что произошло с "Мрией" в Польше?

10 января самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" эффектно приземлился в Польше. Его встречали в аэропорту много людей, которые снимали на камеру прибытие судна. Однако позже выяснилось, что у самолета сломалась стойка шасси. Украинское ГП "Антонов" направило в Жешув своих специалистов, чтобы они устранили неполадки.

Максимальная взлетная масса Ан-225 "Мрия" — 640 т. Это первое место в мире по грузоподъемности. В 2004 году эта модель самолета попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, инженеры рассказали, почему украинская "Мрия" Ан-225, самый большой самолет в мире, умеет быстро летать.