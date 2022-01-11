Українську "Мрію" відремонтували в Польщі: куди тепер вирушив літак (фото)

Гігант Ан-225 під час приземлення у Польщі пошкодив стійку стабілізатора. Після ремонту борт попрямував до китайського міста Тяньцзінь.

Літак-гігант українського виробництва Ан-225 "Мрія", що є рекордсменом за вагою, відремонтували у польському місті Жешув. Фахівці з України полагодили зламане шасі, передає Укрінформ.

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Після виконання ремонтних робіт "Мрія" вилетить у Китай, повідомив представник аеропорту в Жешуві Вальдемар Мазгай.

За його словами, виліт Ан-225 був запланований на 11 січня о 17:05 за київським часом.

[ + – ] Мрія на карті в польоті

Інший український літак Ан-26, на який до Польщі прибули фахівці від ДП "Антонов", уже вирушив в Україну.

Що сталося з "Мрією" у Польщі?

10 січня найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" ефектно приземлився у Польщі. Його зустрічали в аеропорту багато людей, які знімали на камеру прибуття судна. Однак пізніше з'ясувалося, що літак зламав стійку шасі. Українське ДП "Антонов" спрямувало в Жешув своїх фахівців, щоб вони усунули неполадки.

Максимальна злітна маса Ан-225 "Мрія" — 640 т. Це перше місце у світі з вантажопідйомності. У 2004 році ця модель літака потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Нагадаємо, інженери розповіли, чому українська "Мрія" Ан-225, найбільший літак у світі, вміє швидко літати.