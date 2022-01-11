В Риме на похоронах ультраправого политика гроб завернули в нацистский флаг (фото)

Инцидент произошел во время похорон 44-летней Алессии Аугелло. Ватикан назвал процессию оскорбительной и неприемлемой для церковной общины страны.

В Риме 10 января возле церкви Санта-Лючия члены ультраправой политической партии Forza Nuova (Новая сила) провели погребальную процессию своей скончавшейся накануне 44-летней соратницы Алессии Аугелло. Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, во время отпевания гроб покойницы был завернут в знамя Третьего рейха, а провожавшие встретили гроб фашистским приветствием.

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[ + – ] Похороны члена партии Forza Nuova 44-летней Алессии Аугелло Фото: corriere

Издание пишет, что на похоронах присутствовали около 20 человек из крайне правой партии Forza Nuova, которые завернули гроб Алессии Аугелло во флаг со свастикой, а участники процессии использовали римский салют. В связи с этим правоохранителями ведется расследование по выявлению организаторов данного инцидента. Предполагается, что гроб накрыли флагом с нацистскими символами уже после церемонии и духовенство церкви, в которой проходило отпевание, не в курсе происшедшего.

Родственница умершей Стефания Весика в соцсетях написала, что близкие не причастны к этому событию, поскольку ни родные, ни священники, которые провели похороны, не знали что произошло после отпевания.

[ + – ] Скриншот со страницы Стефании Весики в Facebook

"Мы бы никогда не допустили и не разрешили то, что произошло. Мы просим журналистов и всех остальных, учитывая тяжесть нашей утраты, уважать нашу боль и имя Алессии Ауджелло", — заявили близкие умершей.

В свою очередь представители церкви после огласки инцидента осудили "оскорбительную и неприемлемую" похоронную процессию. Как сообщает The Guardian, официальный Ватикан решительно осудил сцену, в которой гроб был завернут нацистским флагом, а скорбящие отдавали фашистское приветствие возле церкви.

"Эта идеологическая и насильственная эксплуатация, особенно после акта поклонения вблизи священного места, остается серьезной, оскорбительной и неприемлемой для церковной общины Рима и всех людей доброй воли в нашем городе", — говорится в заявлении Ватикана.

Позицию Католической церкви разделяет и Еврейская община Рима, которая выразила возмущение тем, что подобные события все еще могут происходить спустя более семи десятилетий после окончания Второй мировой войны, и падения фашистской диктатуры в Италии.

"Недопустимо, чтобы флаг со свастикой был выставлен на всеобщее обозрение в наше время, особенно в городе, который видел депортацию своих евреев нацистами и их фашистскими пособниками", — говорится в заявлении общины.

Ранее сообщалось, что в здании Госдепартамента США рядом с кабинетом спецпосланника по борьбе с антисемитизмом обнаружили нацарапанное изображение свастики. После обнаружения свастики госсекретарь США Энтони Блинкен осудил подобные проявления антисемитизма, назвав их пережитком прошлого.