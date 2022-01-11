У Римі на похороні ультраправого політика труну загорнули у нацистський прапор (фото)

Інцидент стався під час похорону 44-річної Алесії Аугелло. Ватикан назвав процесію образливою та неприйнятною для церковної громади країни.

У Римі 10 січня біля церкви Санта-Лючія члени ультраправої політичної партії Forza Nuova (Нова сила) провели похоронну процесію своєї 44-річної соратниці Алесії Аугелло, яка померла напередодні. Як повідомляє італійське видання Corriere della Sera, під час відспівування труна покійниці була загорнута в прапор Третього рейху, а ті, хто проводжав, зустріли труну фашистським привітанням.

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[ + – ] Похорон членкині партії Forza Nuova 44-річної Алесії Аугелло Фото: corriere

Видання пише, що на похороні були присутні приблизно 20 людей з вкрай правої партії Forza Nuova, які загорнули труну Алесії Аугелло у прапор зі свастикою, а учасники процесії використали римський салют. У зв'язку з цим правоохоронцями ведеться розслідування щодо виявлення організаторів цього інциденту. Передбачається, що труну накрили прапором із нацистськими символами вже після церемонії та духовенство церкви, в якій відбувалося відспівування, не в курсі того, що сталося.

Родичка померлої Стефанія Весіка в соцмережах написала, що близькі не причетні до цієї події, оскільки ні рідні, ні священики, які провели похорон, не знали, що сталося після відспівування.

[ + – ] Скріншот зі сторінки Стефанії Весіки у Facebook

"Ми б ніколи не допустили і не дозволили того, що сталося. Ми просимо журналістів і всіх інших, враховуючи тяжкість нашої втрати, поважати наш біль та ім'я Алесії Аугелло", — заявили близькі померлої.

Водночас представники церкви після розголосу інциденту засудили "образливу та неприйнятну" похоронну процесію. Як повідомляє The Guardian, офіційний Ватикан рішуче засудив сцену, в якій труна була загорнута нацистським прапором, а скорботні віддавали фашистське привітання біля церкви.

"Ця ідеологічна та насильницька експлуатація, особливо після акту поклоніння поблизу священного місця, залишається серйозною, образливою та неприйнятною для церковної громади Риму та всіх людей доброї волі у нашому місті", — йдеться у заяві Ватикану.

Позицію Католицької церкви поділяє і Єврейська громада Риму, яка висловила обурення тим, що подібні події все ще можуть відбуватися понад сім десятиліть після закінчення Другої світової війни, і падіння фашистської диктатури в Італії.

"Неприпустимо, щоб прапор зі свастикою був виставлений на загальний огляд у наш час, особливо в місті, яке бачило депортацію своїх євреїв нацистами та їхніми фашистськими пособниками", — йдеться у заяві громади.

Раніше повідомлялося, що в будівлі Держдепартаменту США поряд із кабінетом спецпосланника з боротьби з антисемітизмом помітили подряпане зображення свастики. Після виявлення свастики держсекретар США Ентоні Блінкен засудив такі прояви антисемітизму, назвавши їх пережитком минулого.