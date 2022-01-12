Уровень отношений России и НАТО критически низкий - Минобороны РФ

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин считает, что в НАТО игнорируют предложения Москвы.

Отношения России и НАТО сейчас "находятся на критически низком уровне" а в Европе наблюдается полная деградация архитектуры безопасности. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин после заседания Совета Россия-НАТО, которое прошло в Брюсселе в среду, 12 января, передает Интерфакс.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", — сказал Фомин.

Также он добавил, что Россия неоднократно предлагала Альянсу принять меры по деэскалации ситуации, но НАТО их проигнорировал.

Фомин отмечает, что это создает предпосылки для возникновения инцидентов и конфликтов, а также значительно подрывает основы безопасности.

Представитель России назвал три важные проблемы, которые нужно решить в отношениях России и НАТО: гарантии нерасширения Альянса на восток за счет Украины и других стран; неразмещение в Европе ракет США малой и средней дальности; ограничение военной деятельности на континенте, исключение наращивания так называемых "контингентов передового базирования".

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил, что Североатлантический Альянс сейчас "вернулся к 1949 году" и выделяет много ресурсов на сдерживание России.

" Если НАТО переходит на поле сдерживания, (политика России — ред.) это будет контрсдерживание. Если это будет запугивание, то будет контрзапугивание ", — пригрозил Грушко.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с Россией по вопросам безопасности были "непростыми, но важными". Он также подчеркнул, что на заседании Совета Россия-НАТО союзники подтвердили, что политика открытых дверей останется неизменной, как и право выбирать свой путь каждой страны самостоятельно.

Напомним, сегодня прошло заседание Совета Россия-НАТО, созванного в связи с наращиванием российских войск на границе с Украиной, и с предложениями России в сфере европейской безопасности, среди которых, в частности, требование никогда не принимать в Альянс Украину и Грузию.