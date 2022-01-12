Рівень відносин Росії й НАТО критично низький — Міноборони РФ

Заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін вважає, що в НАТО ігнорують пропозиції Москви.

Відносини Росії й НАТО зараз "перебувають на критично низькому рівні", а в Європі спостерігається повна деградація архітектури безпеки. Про це заявив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін після засідання Ради Росія-НАТО, яке відбулося в Брюсселі в середу, 12 січня, передає "Інтерфакс".

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"Російсько-натівські відносини перебувають на критично низькому рівні. Це відбувається на тлі глобальної нестабільності, терористичної загрози, розгортання чергових перегонів озброєнь, а також повної деградації архітектури безпеки в Європі", — сказав Фомін.

Також він додав, що Росія неодноразово пропонувала Альянсу вжити заходів щодо деескалації ситуації, але НАТО їх проігнорувала.

Фомін зазначає, що це створює передумови виникнення інцидентів і конфліктів, а також значно підриває основи безпеки.

Представник Росії назвав три важливі проблеми, які потрібно вирішити у відносинах Росії та НАТО: гарантії нерозширення Альянсу на схід за рахунок України й інших країн; нерозміщення в Європі ракет США малої та середньої дальності; обмеження військової діяльності на континенті, виключення нарощування так званих "контингентів передового базування".

У свою чергу заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Олександр Грушко заявив, що Північноатлантичний Альянс зараз "повернувся до 1949 року" та виділяє багато ресурсів на стримування Росії.

"Якщо НАТО переходить на поле стримування, (політика Росії — ред.) це буде контрстримування. Якщо це буде залякування, то буде контрзалякування", — пригрозив Грушко.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що переговори з Росією з питань безпеки були "непростими, але важливими". Він також наголосив, що на засіданні Ради Росія-НАТО союзники підтвердили, що політика відчинених дверей залишиться незмінною, як і право обирати свій шлях кожної країни самостійно.

Нагадаємо, сьогодні відбулося засідання Ради Росія-НАТО, скликаного у зв'язку з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною, та з пропозиціями Росії у сфері європейської безпеки, серед яких, зокрема, вимога ніколи не приймати до Альянсу Україну та Грузію.