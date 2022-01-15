Лучшие фото кошек 2021: львята из Лейпцига, леопард в отеле и гепард, которого спасли в Сомали
1 февраля по восточному календарю наступает год Тигра. Фокус приготовил подборку эффектных фото больших кошек — чтобы можно было настроиться на встречу.
Саксонские львы: их знают по именам!
Двое из четырех львят в Лейпцигском зоопарке играют в вольере в львиной саване. Двух маленьких кошек и двух котов теперь зовут Джасира, Джума, Коси и Киан. Имена выбрали из 8500 предложений.
Потягушки в Лимпопо: красавица львица
Ночная съемка запечатлела самку льва в заповеднике Балуле на севере Лимпопо. Львы – символ африканского континента, но с годами их численность сокращается. Они классифицируются как уязвимый вид с постоянно сокращающейся средой обитания. Однако популяция львов в заповеднике Балуле процветает.Важно
Новый житель: леопард в гостинице
Леопард ходит по территории отеля Inyati Game Lodge в заповеднике Саби-Сэндс в Мпумаланге, Южная Африка. Пока сам лодж закрыт из-за эпидемии коронавируса.
Спасение в Сомали: детеныши гепарда
Волонтер Фонда сохранения гепардов играет с животными в клетке на одном из объектов организации города Харгейсы, Сомалиленд. Ежегодно через Сомалиленд богатеньким покупателям переправляют примерно 300 детенышей гепардов. На Ближнем Востоке охотно приобретают экзотических домашних животных. Отобранный у матери, переправленный из Африки в Йемен, где идет война, и далее — в Персидский залив, переживший это испытание детеныш может стоить на черном рынке до $15 тыс.