Лучшие фото кошек 2021: львята из Лейпцига, леопард в отеле и гепард, которого спасли в Сомали

1 февраля по восточному календарю наступает год Тигра. Фокус приготовил подборку эффектных фото больших кошек — чтобы можно было настроиться на встречу.

Саксонские львы: их знают по именам!

Двое из четырех львят в Лейпцигском зоопарке играют в вольере в львиной саване. Двух маленьких кошек и двух котов теперь зовут Джасира, Джума, Коси и Киан. Имена выбрали из 8500 предложений.

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[ + – ] Львята в Лейпцигском зоопарке Фото: Getty Images

Потягушки в Лимпопо: красавица львица

Ночная съемка запечатлела самку льва в заповеднике Балуле на севере Лимпопо. Львы – символ африканского континента, но с годами их численность сокращается. Они классифицируются как уязвимый вид с постоянно сокращающейся средой обитания. Однако популяция львов в заповеднике Балуле процветает.

[ + – ] Львица в заповеднике Балуле Фото: Getty Images

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Новый житель: леопард в гостинице

Леопард ходит по территории отеля Inyati Game Lodge в заповеднике Саби-Сэндс в Мпумаланге, Южная Африка. Пока сам лодж закрыт из-за эпидемии коронавируса.

[ + – ] Леопард явно чувствует себя хозяином и места, и ситуации Фото: Getty Images

Спасение в Сомали: детеныши гепарда

Волонтер Фонда сохранения гепардов играет с животными в клетке на одном из объектов организации города Харгейсы, Сомалиленд. Ежегодно через Сомалиленд богатеньким покупателям переправляют примерно 300 детенышей гепардов. На Ближнем Востоке охотно приобретают экзотических домашних животных. Отобранный у матери, переправленный из Африки в Йемен, где идет война, и далее — в Персидский залив, переживший это испытание детеныш может стоить на черном рынке до $15 тыс.