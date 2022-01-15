Найкращі фото кішок 2021: левенята з Лейпцига, леопард у готелі та гепард, котрого врятували в Сомалі

1 лютого за східним календарем настає рік Тигра. Фокус приготував підбірку ефектних фото великих кішок — щоб можна було налаштуватися на зустріч.

Саксонські леви: їх знають за іменами!

Двоє з чотирьох левенят у Лейпцизькому зоопарку граються у вольєрі в левовій савані. Двох маленьких кішок і двох котів тепер звати Джасіра, Джума, Коссі та Кіян. Імена вибрали з 8 500 пропозицій.

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[ + – ] Левенята в Лейпцизькому зоопарку Фото: Getty Images

Потягусі в Лімпопо: красуня левиця

Нічна зйомка сфотографувала самицю лева в заповіднику Балуле на півночі Лімпопо. Леви — символ африканського континенту, але з роками їхня чисельність скорочується. Вони класифікуються як вразливий вид із середовищем проживання, що постійно скорочується. Однак, популяція левів у заповіднику Балуле процвітає.

[ + – ] Левиця в заповіднику Балуле Фото: Getty Images

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Новий мешканець: леопард у готелі

Леопард прогулюється територією готелю Inyati Game Lodge в заповіднику Сабі-Сендс у Мпумаланзі, Південна Африка. Поки що сам лодж зачинено через епідемію коронавірусу.

[ + – ] Леопард очевидно почувається господарем і місця, і ситуації Фото: Getty Images

Порятунок в Сомалі: дитинчата гепарда

Волонтер Фонду збереження гепардів грається з тваринами в клітці на одному з об’єктів організації міста Харгейси, Сомаліленд. Щороку через Сомаліленд заможним покупцям переправляється приблизно 300 дитинчат гепардів. На Близькому Сході охоче купують екзотичних домашніх тварин. Відібране в матері, переправлене з Африки в Ємен, де триває війна, і далі — в Перську затоку, дитинча, котре пережило це випробування, може коштувати на чорному ринку до $15 тис.