Найкращі фото кішок 2021: левенята з Лейпцига, леопард у готелі та гепард, котрого врятували в Сомалі
1 лютого за східним календарем настає рік Тигра. Фокус приготував підбірку ефектних фото великих кішок — щоб можна було налаштуватися на зустріч.
Саксонські леви: їх знають за іменами!
Двоє з чотирьох левенят у Лейпцизькому зоопарку граються у вольєрі в левовій савані. Двох маленьких кішок і двох котів тепер звати Джасіра, Джума, Коссі та Кіян. Імена вибрали з 8 500 пропозицій.
Потягусі в Лімпопо: красуня левиця
Нічна зйомка сфотографувала самицю лева в заповіднику Балуле на півночі Лімпопо. Леви — символ африканського континенту, але з роками їхня чисельність скорочується. Вони класифікуються як вразливий вид із середовищем проживання, що постійно скорочується. Однак, популяція левів у заповіднику Балуле процвітає.Важливо
Новий мешканець: леопард у готелі
Леопард прогулюється територією готелю Inyati Game Lodge в заповіднику Сабі-Сендс у Мпумаланзі, Південна Африка. Поки що сам лодж зачинено через епідемію коронавірусу.
Порятунок в Сомалі: дитинчата гепарда
Волонтер Фонду збереження гепардів грається з тваринами в клітці на одному з об’єктів організації міста Харгейси, Сомаліленд. Щороку через Сомаліленд заможним покупцям переправляється приблизно 300 дитинчат гепардів. На Близькому Сході охоче купують екзотичних домашніх тварин. Відібране в матері, переправлене з Африки в Ємен, де триває війна, і далі — в Перську затоку, дитинча, котре пережило це випробування, може коштувати на чорному ринку до $15 тис.