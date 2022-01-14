Иран показал видео "ликвидации" Дональда Трампа во время игры в гольф во Флориде (видео)
В видеоролике с названием "Месть неизбежна" Трамп показан играющим в гольф у своего дома в Палм-Бич, затем он попадает в прицел беспилотника.
Сайт Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи выложил анимационный ролик, на которой, судя по всему, демонстрируется, как с помощью удара беспилотника иранское руководство хотело бы отомстить президенту США Дональду Трампу за ликвидацию высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Эту публикацию разместил сайт Али Хаменеи.
Высокопоставленный генерал иранской армии был убит в январе 2020 года в Багдаде во время удара американского беспилотника.
В видеоролике под названием "Месть неизбежна" Трамп, играя в гольф в Мар-а-Лаго (Флорида), становится мишенью иранского беспилотника.
Сюжет ролика перекликается с прошлогодним пропагандистском плакатом — тоже с Трампом во время партии в гольф и тоже с призывом отомстить за убийство генерала Сулеймани.
В начале января президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Трампа нужно "осудить и убить". "В противном случае, я предупреждаю всех американских лидеров, не сомневайтесь, что рука мести выйдет из рукава уммы (собирательное название мусульманского сообщества)", — заявил Раиси.
В начале анимационного ролика, выложенного на сайте иранского правительства в среду, 12 января, вначале, судя по всему, показан дом Трампа в Палм-Бич. На поле для гольфа развевается флаг США, где экс-президент в кепке с аббревиатурой MAGA (Make America Great Again) стоит рядом с другими людьми.
Следует смена кадра — небольшой автомобиль с камерой управляется дистанционно. Дальше показано помещение с оператором дрона, рядом с монитором — фотография Сулеймани. Действие вновь переносится на поле для гольфа. На экране телефона Трамп появляется сообщение: "Убийца Сулеймани и тот, кто отдавал приказ, заплатят".
Затем прицел камеры дрона выхватывает Трампа с другими людьми, ролик заканчивается надписью на черном фоне: "Месть неизбежна".
В заявлении, которым дополнялось анимационное видео, говорилось, что мученик Сулеймани будет жить вечно, а "те, кто убил его — Трамп и иже с ним — окажутся на свалке истории и будут забыты".
Ранее Фокус сообщал, что Иран в качестве мести за убийство высокопоставленного генерала попытался провести атаку на военную базу США в Ираке. Однако начиненные взрывчаткой иранские дроны были бессильны против пушки ПВО C-RAM, которая на сленге американских военные называется "R2-D2", по имени робота из "Звездных войн".
Напомним, что представитель американского ВПК компания Raytheon опубликовала видео уничтожения воздушных целей ударным дроном "Койот", который, возможно, защитил американских военных от нападения Ирана с использованием БПЛА.