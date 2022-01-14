Иран показал видео "ликвидации" Дональда Трампа во время игры в гольф во Флориде (видео)

В видеоролике с названием "Месть неизбежна" Трамп показан играющим в гольф у своего дома в Палм-Бич, затем он попадает в прицел беспилотника.

Сайт Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи выложил анимационный ролик, на которой, судя по всему, демонстрируется, как с помощью удара беспилотника иранское руководство хотело бы отомстить президенту США Дональду Трампу за ликвидацию высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Эту публикацию разместил сайт Али Хаменеи.

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Высокопоставленный генерал иранской армии был убит в январе 2020 года в Багдаде во время удара американского беспилотника.

В видеоролике под названием "Месть неизбежна" Трамп, играя в гольф в Мар-а-Лаго (Флорида), становится мишенью иранского беспилотника.

Сюжет ролика перекликается с прошлогодним пропагандистском плакатом — тоже с Трампом во время партии в гольф и тоже с призывом отомстить за убийство генерала Сулеймани.

В начале января президент Ирана Эбрагим Раиси заявил, что Трампа нужно "осудить и убить". "В противном случае, я предупреждаю всех американских лидеров, не сомневайтесь, что рука мести выйдет из рукава уммы (собирательное название мусульманского сообщества)", — заявил Раиси.

[ + – ] Трамп в прицеле БПЛА.

В начале анимационного ролика, выложенного на сайте иранского правительства в среду, 12 января, вначале, судя по всему, показан дом Трампа в Палм-Бич. На поле для гольфа развевается флаг США, где экс-президент в кепке с аббревиатурой MAGA (Make America Great Again) стоит рядом с другими людьми.

[ + – ] Трамп в прицеле БПЛА. [ + – ] Трамп в прицеле БПЛА.

Следует смена кадра — небольшой автомобиль с ​​камерой управляется дистанционно. Дальше показано помещение с оператором дрона, рядом с монитором — фотография Сулеймани. Действие вновь переносится на поле для гольфа. На экране телефона Трамп появляется сообщение: "Убийца Сулеймани и тот, кто отдавал приказ, заплатят".

Затем прицел камеры дрона выхватывает Трампа с другими людьми, ролик заканчивается надписью на черном фоне: "Месть неизбежна".

В заявлении, которым дополнялось анимационное видео, говорилось, что мученик Сулеймани будет жить вечно, а "те, кто убил его — Трамп и иже с ним — окажутся на свалке истории и будут забыты".

Ранее Фокус сообщал, что Иран в качестве мести за убийство высокопоставленного генерала попытался провести атаку на военную базу США в Ираке. Однако начиненные взрывчаткой иранские дроны были бессильны против пушки ПВО C-RAM, которая на сленге американских военные называется "R2-D2", по имени робота из "Звездных войн".

Напомним, что представитель американского ВПК компания Raytheon опубликовала видео уничтожения воздушных целей ударным дроном "Койот", который, возможно, защитил американских военных от нападения Ирана с использованием БПЛА.