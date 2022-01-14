Іран показав відео "ліквідації" Дональда Трампа під час гри в гольф у Флориді (відео)

У відеоролику під назвою "Помста неминуча" Трамп показаний тим, хто грає в гольф біля свого будинку в Палм-Біч, потім він потрапляє в приціл безпілотника.

Сайт Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї виклав анімаційний ролик, на якому, зважаючи на все, демонструється, як за допомогою удару безпілотника іранське керівництво хотіло б помститися президенту США Дональду Трампу за ліквідацію високопоставленого іранського генерала Касема Сулеймані. Цю публікацію розмістив сайт Алі Хаменеї.

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Високопоставленого генерала іранської армії було вбито в січні 2020 року в Багдаді під час удару американського безпілотника.

У відеоролику під назвою "Помста неминуча" Трамп, граючи в гольф у Мар-а-Лаго (Флорида), стає мішенню іранського безпілотника.

Сюжет ролика перегукується з торішнім пропагандистським плакатом — теж із Трампом під час партії у гольф і теж із закликом помститися за вбивство генерала Сулеймані.

На початку січня президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що Трампа потрібно "засудити та вбити". "А якщо ні, я попереджаю всіх американських лідерів, не сумнівайтеся, що рука помсти вийде з рукава умми (збиральна назва мусульманської спільноти)", — заявив Раїсі.

[ + – ] Трамп у прицілі БПЛА

На початку анімаційного ролика, викладеного на сайті іранського уряду в середу, 12 січня, спочатку, зважаючи на все, показаний будинок Трампа в Палм-Біч. На полі для гольфу майорить прапор США, де експрезидент у кепці з абревіатурою MAGA (Make America Great Again) стоїть поряд із іншими людьми.

[ + – ] Трамп у прицілі БПЛА. [ + – ] Трамп у прицілі БПЛА.

Слідує зміна кадру — невеликий автомобіль із камерою керується дистанційно. Далі показано приміщення з оператором дрона, поруч із монітором – фотографія Сулеймані. Дія знову переноситься на поле для гольфу. На екрані телефону Трампа з'являється повідомлення: "Вбивця Сулеймані та той, хто наказував, заплатять".

Потім приціл камери дрона вихоплює Трампа з іншими людьми, ролик закінчується написом на чорному тлі: "Помста неминуча".

У заяві, якою доповнювалося анімаційне відео, говорилося, що мученик Сулеймані житиме вічно, а "ті, хто вбив його — Трамп і ті, що з ним, — опиняться на звалищі історії та будуть забуті".

Раніше Фокус повідомляв, що Іран як помсту за вбивство високопоставленого генерала спробував провести атаку на військову базу США в Іраку. Однак начинені вибухівкою іранські дрони були безсилі проти гармати ППО C-RAM, яка на сленгу американських військових називається R2-D2, іменем робота із "Зоряних воєн".

Нагадаємо, що представник американського ВПК компанія Raytheon опублікувала відео знищення повітряних цілей ударним дроном "Койот", який, можливо, захистив американських військових від нападу Ірану з використанням БПЛА.