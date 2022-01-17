Пропавший Назарбаев не выезжал из Казахстана, — The Guardian

По информации журналистов, политик сейчас ведет "яростные" переговоры с президентом Токаевым.

Вероятнее всего, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сейчас находится в столице Казахстана Нур-Султане, где проводит переговоры о перераспределении активов, нефтяных месторождениях и ренте. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на экс-сотрудников американского правительства.

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Отмечается, что Назарбаев ведет "яростные переговоры" с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым. "Борьба за власть продолжается, и нет гарантий, что все пройдет гладко", — цитируют журналисты свои источники.

Где Назарбаев?

По другим данным, Назарбаев сейчас находится в Китае, однако Ермухамет Ертысбаев, бывший министр и советник Назарбаева, заявляет, что его бывший босс находится в Казахстане. "Переговоры продолжаются, но уже понятно, что эра Назарбаева закончилась", — заявил Ертысбаев, добавив, что в насильственном подавлении протестов он обвиняет "реакционные и консервативные силы из клана Назарбаева".

Хотя Токаев в открытую не критиковал лидера страны, который с 2010 года носит официальный титул Елбасы — Первого Президента Республики Казахстана, все же статуя, которую опрокинули протестующие, до сих пор не вернули на постамент.

[ + – ] Назарбаев

Кадровые чистки

Карим Масимов — сторонник Назарбаева, возглавлявший до недавних пор Комитет национальной безопасности Казахстана и ранее руководивший правительством, — был арестован по обвинению в госизмене. Двоих зятьев Елбасы уволили с высокопоставленных постов в ключевых госкомпаниях. Некоторые другие родственники Назарбаева выехали из страны.

Многие представители казахстанского истеблишмента заявляют о своей лояльности Токаеву.

Такие чистки ограничатся представителями внутреннего круга и семьи Назарбаева. "Токаев знает, насколько важен имидж страны. Он будет действовать с осторожностью, предпочитая не стрельбу очередью из автомата, а, скорее, меткие выстрелы из снайперской винтовки", — ссылается The Guardian на свои источники в бизнес-кругах.

Ранее Фокус разбирался в том, что делили в Казахстане: нефть, газ, уран и власть. Протесты, охватившие Казахстан в начале января, стали потрясением и для низов, и для верхов — и почти вылились в революцию.