Зниклий Назарбаєв не виїжджав із Казахстану, — The Guardian

За інформацією журналістів, політик зараз веде "запеклі" переговори з президентом Токаєвим.

Найімовірніше, перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зараз перебуває в столиці Казахстану Нур-Султані, де проводить переговори про перерозподіл активів, нафтові родовища та ренту. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на ексспівробітників американського уряду.

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Зазначається, що Назарбаєв веде "запеклі переговори" з чинним главою держави Касим-Жомартом Токаєвим. "Боротьба за владу продовжується, і немає гарантій, що все пройде гладко", — цитують журналісти свої джерела.

Де ж Назарбаєв?

За іншими даними, Назарбаєв зараз перебуває в Китаї, проте Єрмухамет Єртисбаєв, колишній міністр і радник Назарбаєва, заявляє, що його колишній бос перебуває у Казахстані. "Переговори продовжуються, але вже зрозуміло, що ера Назарбаєва закінчилася", — заявив Єртисбаєв, додавши, що в насильницькому придушенні протестів він звинувачує "реакційні та консервативні сили з клану Назарбаєва".

Хоча Токаєв відкрито не критикував лідера країни, який з 2010 року носить офіційний титул Єлбаси — Першого Президента Республіки Казахстану, все ж таки статую, яку перекинули протестувальники, досі не повернули на постамент.

[ + – ] Назарбаєв

Кадрові чищення

Карім Масімов — прихильник Назарбаєва, який очолював донедавна Комітет національної безпеки Казахстану і раніше керував урядом, — був заарештований за звинуваченням у держзраді. Двох зятів Єлбаси звільнили з керівних посад у ключових держкомпаніях. Деякі інші родичі Назарбаєва виїхали із країни.

Багато представників казахстанського істеблішменту заявляють про свою лояльність Токаєву.

Такі чистки обмежаться представниками внутрішнього кола та сім'ї Назарбаєва. "Токаєв знає, наскільки важливий імідж країни. Він діятиме з обережністю, віддаючи перевагу не стрілянині чергою з автомата, а, швидше, влучним пострілам зі снайперської гвинтівки", — посилається The Guardian на свої джерела в бізнес-колах.

Раніше Фокус розбирався у тому, що ділили в Казахстані: нафту, газ, уран і владу. Протести, що охопили Казахстан на початку січня, стали потрясінням і для низів, і для верхів, і майже вилилися в революцію.