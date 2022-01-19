"У лысых в голове золото": жителя Мозамбика убили из-за суеверия

Это продолжение тенденции ритуальных убийств. В некоторых странах Африки считается, что знахари с помощью частей тела могут обогатить, вылечить от бесплодия и т.д.

В Мозамбике полиция проводит расследование убийства местного жителя, чью голову злоумышленники планировали продать в Мали. Предполагаемый покупатель исчез прежде, чем оплатил покупку. Об этом сообщает The South African.

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Отмечается, что убийцы оставили отрезанную голову в мозамбикском городе Муандива. Руководитель местной полиции Альфонсо Диаш заявил, что подобные убийства происходят из-за суеверий, людьми движет мотив наживы.

Это далеко не первый подобный случай в стране, а, скорее, продолжение тенденции, когда людей убивают, руководствуясь поверьем о том, что в головах лысых мужчин находится золото. Считается, что люди идут на преступление по советам местных экстрасенсов, которые убеждают их в правдивости легенды насчет золота, хотя на самом деле используют обезглавленные головы в собственных ритуальных целях.

В 2017 году в Мозамбике произошло по меньшей мере пять подобных случаев. У одной из жертв вынули внутренние органы, в дальнейшем их использовали в ритуалах для обогащения клиентов из Танзании и Малави.

Убийства ради органов — давняя проблема в некоторых регионах Африки, жертвами ритуальных убийств чаще становятся люди с альбинизмом.

В Танзании, ЮАР, Нигерии и Уганде широко распространено суеверие, согласно которому, знахари могут использовать части тела, чтобы обогатить, вылечить от бесплодия, наделить силой и пр.

В сентябрьском докладе Интерпола отмечается, что торговля органами — серьезная проблема в северном и западном регионах Африки, и что жертвами часто становятся люди из бедных слоев населения.

Злоумышленникам торговля органами приносит существенную прибыль. Представители Интерпола совместно с проектом Евросоюза ENACT, который направлен на борьбу с международной организованной преступностью, применяют стратегии для решения проблемы.

Ранее Фокус сообщал, что в Днепре злоумышленники совершили двойное убийство забавы ради. Возле местной школы были обнаружены два трупа. К расправе имеет отношение группа молодых людей, в числе задержанных есть и девушка.