Двойное убийство ради забавы: в Днепре возле школы нашли два трупа (фото)

По предварительным данным, к расправе причастна компания молодых людей, а среди задержанных есть девушка. Подозреваемые перед двойным убийством распивали спиртные напитки.

В Днепре возле учебно-воспитательного комплекса №131 обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает региональное издание "Днепр оперативный".

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Тела мужчин обнаружили во вторник, 21 декабря, возле тепло трассы, которая проходит рядом с учебным заведением в переулке Крушельницкой (Амур-Нижнеднепровский район).

На место ЧП оперативно прибыли следователи и судмедэксперты. На телах погибших были видны признаки насильственной смерти — колотые ранения и следы от ударов тупым предметом.

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[ + – ] В Днепре возле УВК №131 убили двух бездомных [ + – ] В Днепре возле УВК №131 убили двух бездомных [ + – ] В Днепре возле УВК №131 убили двух бездомных [ + – ] В Днепре возле УВК №131 убили двух бездомных

По предварительным данным, погибшими оказались бездомные мужчины. Через какое-то время поступила информация о минировании школы, возле которой обнаружили трупы. Учащихся и педагогов экстренно эвакуировали из здания УВК №131.

Взрывотехники проверили школу и территорию на предмет взрывчатки, и, к частью, информация о минировании не подтвердилась.

[ + – ] В Днепре заминировали УВК №131, возле которого нашли два трупа

[ + – ] В Днепре заминировали УВК №131, возле которого нашли два трупа

По данным издания "Днепр оперативный", подозреваемых в убийстве бездомных задержали вечером 21 декабря — компания молодых людей 19, 26 и 27 лет, среди которых была девушка. Сообщается, что расправу они совершили ради забавы.

Во время распития спиртных напитков молодые люди заметили мужчин, которые проживали в этом районе. Один из задержанных, как утверждают журналисты, бросился на бездомных и стал наносить удары острым предметом. Позже мужчина взял фрагмент бетонной плиты и скинул на головы пострадавшим. Подозреваемые были задержаны и доставлены в отделение для выяснения всех обстоятельств двойного убийства.

Издание "Информатор", в свою очередь, сообщает, что после двойного убийства в Днепре задержали четверых молодых людей.

Пресс-служба полиции Днепропетровской области пока не комментировала информацию о расправе над бездомными возле УВК №131.

Напомним, 9 декабря СБУ сообщила об обнаружении трупа водителя BlaBlaCar, которого убили еще в 2016 году. Труп Тараса Познякова нашли неподалеку от трассы "Житомир-Киев" с помощью спецтехники Министерства обороны.

А в начале декабря в Кривом Роге перестрелка между иностранцами закончилась убийством. Уроженцы Кавказа учинили поножовщину и стрельбу возле кафе в центре города, в результате чего погиб один мужчина.