Подвійне вбивство заради забави: у Дніпрі біля школи знайшли два трупи (фото)

За попередніми даними, до розправи причетна компанія молодих людей, серед затриманих є дівчина. Підозрювані перед подвійним убивством розпивали спиртні напої.

У Дніпрі біля навчально-виховного комплексу №131 виявили тіла двох чоловіків із ознаками насильницької смерті. Про це повідомляє регіональне видання "Дніпро оперативне".

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Тіла чоловіків виявили у вівторок, 21 грудня, біля теплотраси, що проходить поряд із навчальним закладом у провулку Крушельницької (Амур-Нижньодніпровський район).

На місце НП оперативно прибули слідчі та судмедексперти. На тілах загиблих було видно ознаки насильницької смерті — колоті поранення та сліди від ударів тупим предметом.

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[ + – ] У Дніпрі біля НВК №131 убили двох безпритульних [ + – ] У Дніпрі біля НВК №131 убили двох безпритульних [ + – ] У Дніпрі біля НВК №131 убили двох безпритульних [ + – ] У Дніпрі біля НВК №131 убили двох безпритульних

За попередніми даними, загиблими виявилися безпритульні чоловіки. Через якийсь час надійшла інформація про замінування школи, біля якої виявили трупи. Учнів і педагогів екстрено евакуювали з будівлі НВК №131.

Вибухотехніки перевірили школу та територію на предмет вибухівки, і, до того ж, інформація про мінування не підтвердилася.

[ + – ] У Дніпрі замінували НВК №131, біля якого знайшли два трупи

[ + – ] У Дніпрі замінували НВК №131, біля якого знайшли два трупи

За даними видання "Дніпро оперативний", підозрюваних у вбивстві бездомних затримали ввечері 21 грудня — компанія молодих людей 19, 26 та 27 років, серед яких була дівчина. Повідомляється, що розправу вони скоїли задля забави.

Під час розпивання спиртних напоїв молоді люди помітили чоловіків, які мешкали в цьому районі. Один із затриманих, як стверджують журналісти, кинувся на безхатченків і став завдавати ударів гострим предметом. Пізніше чоловік взяв фрагмент бетонної плити та скинув на голови постраждалим. Підозрювані були затримані та доставлені до відділення для з'ясування всіх обставин подвійного вбивства.

Видання "Інформатор", у свою чергу, повідомляє, що після подвійного вбивства в Дніпрі затримали чотирьох молодих людей.

Пресслужба поліції Дніпропетровської області поки що не коментувала інформацію про розправу над безпритульними біля НВК №131.

Нагадаємо, 9 грудня СБУ повідомила про виявлення трупа водія BlaBlaCar, якого вбили ще 2016 року. Труп Тараса Познякова знайшли неподалік траси "Житомир-Київ" за допомогою спецтехніки Міністерства оборони.

А на початку грудня в Кривому Розі перестрілка між іноземцями закінчилася вбивством. Уродженці Кавказу вчинили різанину та стрілянину біля кафе в центрі міста, внаслідок чого загинув один чоловік.