"У лисих у голові золото": жителя Мозамбіку вбили через забобони

Це продовження тенденції ритуальних убивств. У деяких країнах Африки вважається, що знахарі за допомогою частин тіла можуть збагатити, вилікувати від безпліддя тощо.

У Мозамбіку поліція проводить розслідування вбивства місцевого жителя, голову якого зловмисники планували продати в Малі. Ймовірний покупець зник, перш ніж оплатив покупку. Про це повідомляє The South African.

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Зазначається, що вбивці залишили відрізану голову в мозамбікському місті Муандіва. Керівник місцевої поліції Альфонсо Діаш заявив, що подібні вбивства відбуваються через забобони, людьми рухає мотив наживи.

Це далеко не перший подібний випадок у країні, а, швидше, продовження тенденції, коли людей вбивають, керуючись повір'ям про те, що в головах лисих чоловіків є золото. Вважається, що люди йдуть на злочин за порадами місцевих екстрасенсів, які переконують їх у правдивості легенди щодо золота, хоча насправді використовують обезголовлені голови у власних ритуальних цілях.

У 2017 році в Мозамбіку сталося щонайменше п'ять подібних випадків. В однієї з жертв вийняли внутрішні органи, надалі їх використовували в ритуалах для збагачення клієнтів з Танзанії та Малаві.

Убивства заради органів — давня проблема в деяких регіонах Африки, жертвами ритуальних убивств частіше стають люди з альбінізмом.

У Танзанії, ПАР, Нігерії та Уганді широко поширені забобони, згідно з якими, знахарі можуть використовувати частини тіла, щоб збагатити, вилікувати від безпліддя, наділити силою та ін.

У вересневій доповіді Інтерполу наголошується на тому, що торгівля органами — серйозна проблема в північному та західному регіонах Африки, і що жертвами часто стають люди з бідних верств населення.

Зловмисникам торгівля органами приносить суттєвий прибуток. Представники Інтерполу спільно з проєктом Євросоюзу ENACT, спрямованим на боротьбу з міжнародною організованою злочинністю, застосовують стратегії для вирішення проблеми.

Раніше Фокус повідомляв, що в Дніпрі зловмисники скоїли подвійне вбивство заради забави. Біля місцевої школи було виявлено два трупи. До розправи мала відношення група молодих людей, серед затриманих є і дівчина.