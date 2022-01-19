Versace выпустил мешочек для собачьих фекалий за 7000 гривен (фото)

В комплекте с мешочком идет медальон для питомца с логотипом бренда, украшенный драгоценными камнями.

Итальянский модный дом Versace выпустил новый аксессуар для домашних животных — сумку для собачьих экскрементов Medusa. Об этом сообщается на сайте бренда.

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В мешочке для фекалий есть специальные пакеты, куда и нужно класть отходы жизнедеятельности питомца. Стоимость товара — 6750 гривен.

Изделие подвергается холодной глажке, сухой чистке и деликатной стирке без сушки. Сумочка есть в двух размерах — S и L. Держатель для мешочка изготовлен из черного полиэстера с хлопчатобумажной подкладкой внутри. Его можно повесить на сумку или джинсовую петлю с помощью карабина, а дома или возле мусорного бака культурно выкинуть содержимое в мусорное ведро.

Кроме этого, изделие украшено позолоченной фурнитурой — застежкой посередине, а снизу на нем есть кольцо с фирменным логотипом. Через него легко вытягиваются пакеты.

Напомним, Versace выпустили боксерские перчатки, которые вошли в коллекцию Barocco. Основой для перчаток стала кожа ягненка, они регулируются застежкой на липучке.

Еще сообщалось, как фирма Apple выпустила "люксовую" тряпочку для протирания экрана по цене 500 гривен за штуку.