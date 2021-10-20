Apple выпустила "люксовую" тряпочку для протирания экрана по цене 500 грн

Салфетка стоит в 12 раз дороже других рыночных аналогов и совместима далеко не со всеми устройствами компании.

Компания Apple начала продавать премиумную салфетку для полировки экранов вскоре после выхода Iphone 13 и Mac Book Pro 2021.

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Новый товар появился на официальном сайте компании.

Polishing Cloth (дословно: ткань для полировки) предлагают за $19 (или за 500 грн, — ред.), она также идет в комплекте с экраном Pro Display XDR. В описании отмечается, что ее "мягкий нецарапающий материал эффективно очищает любые дисплеи производства Apple, включая стекла с нанотекстурой".

По сути, это квадратный кусок ткани со стороной 15,5 см с логотипом компании в углу. Apple уверяет, что стекла с нанотекстурой можно безопасно полировать только брендовой тряпочкой. Товар стоит как 20W USB-C-адаптер для зарядки. Отметим, что другие "люксовые" микрофибровые салфетки для экранов продаются на Amazon на уровне $1,5, то есть в 12 раз дешевле.

На странице продукта Apple традиционно указала совместимость аксессуара с различными устройствами бренда. Судя по списку, Polishing Cloth "несовместима" с 5-м, и более ранними, поколениями iPhone, а также с компьютерами Mac и ноутбуками MacBook старше 2015 года. Полный перечень устройств вы можете просмотреть, перейдя по ссылке.

Apple давно придерживается политики эксклюзивных аксессуаров для своей техники, которые продаются по достаточно высоким ценам. В частности, сделала свои смартфоны несовместимыми со стандартными USB-зарядками, расхваливала свои кабели Lightning и убеждала, что заменить фирменные порты очень сложно. Недавно шведский энтузиаст с ником Kenny Pi показал iPhone, который самостоятельно оснастил разъемом USB Type-C. Переделанный телефон поддерживает зарядку и передачу данных через сторонний кабель.

[ + – ] Список устройств, несовместимых с салфеткой Apple [ + – ] Список устройств, несовместимых с салфеткой Apple Фото: apple.com

Писали также о том, что в прошлом году Apple выпустила наушники AirPods Max с кабелем за $35. Спустя некоторое время после презентации двунаправленный аксессуар Lightning–3,5 мм появился в онлайн-магазине. Аудиокабель не обладает никакими особенностями кроме того, что подходит только AirPods Max и Beats Solo Pro.

Недавно стало известно, что в Apple учат сотрудников, как выкачивать деньги из клиентов при ремонте брендовых устройств. В сеть слили видеоинструктаж, записанный очевидцем.