Apple випустила "люксову" ганчірочку для протирання екрану за ціною 500 грн

Серветка коштує в 12 разів дорожче інших ринкових аналогів і сумісна далеко не з усіма пристроями компанії.

Компанія Apple почала продавати преміумну серветку для полірування екранів незабаром після виходу Iphone 13 і Mac Book Pro 2021.

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Новий товар з'явився на офіційному сайті компанії.

Polishing Cloth (дослівно: тканина для полірування) пропонують за $19 (або за 500 грн, — ред.), вона також йде в комплекті з екраном Pro Display XDR. В описі зазначається, що її "м'який матеріал, який не дряпає, ефективно очищає будь-які дисплеї виробництва Apple, враховуючи стекла з нанотекстурою".

По суті, це квадратний шматок тканини зі стороною 15,5 см із логотипом компанії в кутку. Apple запевняє, що стекла з нанотекстурою можна безпечно полірувати тільки брендовою ганчірочкою. Товар коштує як 20W USB-C-адаптер для зарядки. Зазначимо, що інші "люксові" мікрофіброві серветки для екранів продаються на Amazon на рівні $1,5, тобто в 12 разів дешевше.

На сторінці продукту Apple традиційно вказана сумісність аксесуара з різними пристроями бренду. Судячи зі списку, Polishing Cloth "несумісна" з 5-м і більш ранніми, поколіннями iPhone, а також із комп'ютерами Mac і ноутбуками MacBook старше 2015 року. Повний перелік пристроїв ви можете переглянути, перейшовши за посиланням.

Apple давно дотримується політики ексклюзивних аксесуарів для своєї техніки, які продаються за досить високими цінами. Зокрема, зробила свої смартфони несумісними зі стандартними USB-зарядками, розхвалювала свої кабелі Lightning і переконувала, що замінити фірмові порти дуже складно. Нещодавно шведський ентузіаст із ніком Kenny Pi показав iPhone, який самостійно оснастив роз'ємом USB Type-C. Перероблений телефон підтримує зарядку і передавання даних через сторонній кабель.

[ + – ] Список пристроїв, несумісних із серветкою Apple [ + – ] Список пристроїв, несумісних із серветкою Apple Фото: apple.com

Писали також про те, що в минулому році Apple випустила навушники AirPods Max із кабелем за $35. Через деякий час після презентації двонаправлений аксесуар Lightning-3,5 мм з'явився в онлайн-магазині. Кабель аудіо не володіє ніякими особливостями крім того, що підходить тільки AirPods Max і Beats Solo Pro.

Нещодавно стало відомо, що в Apple вчать співробітників, як викачувати гроші з клієнтів під час ремонту брендових пристроїв. У мережу злили відеоінструктаж, записаний очевидцем.