Versace випустив мішечок для собачих фекалій за 7000 гривень (фото)

У комплекті з мішечком йде медальйон для улюбленця з логотипом бренду, прикрашений коштовним камінням.

Італійський модний будинок Versace випустив новий аксесуар для домашніх тварин — сумку для екскрементів собачих Medusa. Про це повідомляє сайт бренду.

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У мішечку для фекалій є спеціальні пакети, куди і потрібно класти відходи життєдіяльності вихованця. Вартість товару – 6750 гривень.

Виріб піддається холодному прасуванню, сухому чищенню та делікатному пранню без сушіння. Сумочка є в двох розмірах — S і L. Тримач для мішечка виготовлений із чорного поліестеру з бавовняною підкладкою всередині. Його можна повісити на сумку або джинсову петлю за допомогою карабіну, а вдома або біля сміттєвого бака культурно викинути вміст у відро для сміття.

Крім цього, виріб прикрашений позолоченою фурнітурою — застібкою посередині, а знизу на ньому є кільце з фірмовим логотипом. Через нього легко витягуються пакети.

Нагадаємо, Versace випустили боксерські рукавички, які увійшли до колекції Barocco. Основою для рукавичок стала шкіра ягняти, вони регулюються застібкою на липучці.

Ще повідомлялося, як фірма Apple випустила "люксову" ганчірочку для протирання екрану ціною 500 гривень за штуку.