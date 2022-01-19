В Лондоне выставили на продажу ранние работы Моне (фото)
Все работы датированы 1900 годом, что означает, что они дают представление о развитии и стиле художника до того, как он написал свои самые знаменитые произведения из серии "Водяные лилии".
Несколько ранних работ известного художника-импрессиониста Клода Моне будут выставлены на продажу британским аукционным домом Sotheby's в Лондоне в марте этого года. Их общая оценка - 50 миллионов долларов, сообщает CNN.
По сообщению Sotheby's, на аукцион будут выставлены пять картин, отражающих переход Моне к абстрактному экспрессионизму за пятнадцатилетний период.
Все работы датированы 1900 годом, что означает, что они дают представление о развитии и стиле художника до того, как он написал свои самые знаменитые произведения из своей серии "Водяные лилии" в начале 20 века.
"Эти пять потрясающих работ, отражающие путь к его великим картинам с водяными лилиями, блестяще отражают историю Моне как отца современного искусства", — сказала Хелена Ньюман, председатель Sotheby's Europe и глава отдела импрессионистов и современного искусства в мире.
"Les Demoiselles de Givenny", стоимость которой оценивается в 15–20 миллионов фунтов стерлингов (25–27 миллионов долларов США), представляет собой один из самых узнаваемых и наиболее часто повторяющихся мотивов парижского художника — стога зерна или "мелетты", которые кажутся более рыхлыми, чем готовые стога сена на других его работах. По данным Sotheby's, это самая ценная из пяти работ коллекции.
Еще одна картина под названием "Массив хризантем" 1897 года, может рассматриваться как предшественник самых известных работ Моне из серии "Водяные лилии", говорится в пресс-релизе Sotheby’s.
"Glaçons, environs de Bennecourt", также включенная в коллекцию, тоже демонстрируют путь Моне к более поздним картинам с водяными лилиями, сообщили в аукционном доме. Эта картина передает эффект сильного снега и мороза на Сене, а изображение льда на поверхности реки художником мало чем отличается от изображения цветов на воде в работах, которые он начал несколькими годами позже.
Картины будут выставлены в галереях Sotheby's в Нью-Йорке, Гонконге, Тайбэе и Лондоне перед началом аукциона 2 марта.
Ранее Фокус писал, что пародию Бэнкси на картину Моне продали за 7 миллионов фунтов стерлингов.