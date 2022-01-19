В Лондоне выставили на продажу ранние работы Моне (фото)

Все работы датированы 1900 годом, что означает, что они дают представление о развитии и стиле художника до того, как он написал свои самые знаменитые произведения из серии "Водяные лилии".

Несколько ранних работ известного художника-импрессиониста Клода Моне будут выставлены на продажу британским аукционным домом Sotheby's в Лондоне в марте этого года. Их общая оценка - 50 миллионов долларов, сообщает CNN.

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По сообщению Sotheby's, на аукцион будут выставлены пять картин, отражающих переход Моне к абстрактному экспрессионизму за пятнадцатилетний период.

Все работы датированы 1900 годом, что означает, что они дают представление о развитии и стиле художника до того, как он написал свои самые знаменитые произведения из своей серии "Водяные лилии" в начале 20 века.

"Эти пять потрясающих работ, отражающие путь к его великим картинам с водяными лилиями, блестяще отражают историю Моне как отца современного искусства", — сказала Хелена Ньюман, председатель Sotheby's Europe и глава отдела импрессионистов и современного искусства в мире.

"Les Demoiselles de Givenny", стоимость которой оценивается в 15–20 миллионов фунтов стерлингов (25–27 миллионов долларов США), представляет собой один из самых узнаваемых и наиболее часто повторяющихся мотивов парижского художника — стога зерна или "мелетты", которые кажутся более рыхлыми, чем готовые стога сена на других его работах. По данным Sotheby's, это самая ценная из пяти работ коллекции.

[ + – ] Les Demoiselles de Givenny

Еще одна картина под названием "Массив хризантем" 1897 года, может рассматриваться как предшественник самых известных работ Моне из серии "Водяные лилии", говорится в пресс-релизе Sotheby’s.

[ + – ] Массив хризантем

"Glaçons, environs de Bennecourt", также включенная в коллекцию, тоже демонстрируют путь Моне к более поздним картинам с водяными лилиями, сообщили в аукционном доме. Эта картина передает эффект сильного снега и мороза на Сене, а изображение льда на поверхности реки художником мало чем отличается от изображения цветов на воде в работах, которые он начал несколькими годами позже.

[ + – ] Glaçons, environs de Bennecourt

Картины будут выставлены в галереях Sotheby's в Нью-Йорке, Гонконге, Тайбэе и Лондоне перед началом аукциона 2 марта.

Ранее Фокус писал, что пародию Бэнкси на картину Моне продали за 7 миллионов фунтов стерлингов.