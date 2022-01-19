У Лондоні виставили на продаж ранні роботи Моне (фото)

Усі роботи датовані 1900 роком, що означає, що вони дають уявлення про розвиток і стиль художника до того, як він написав свої найзнаменитіші твори із серії "Водяні лілії".

Декілька ранніх робіт відомого художника-імпресіоніста Клода Моне будуть виставлені на продаж британським аукціонним будинком Sotheby's у Лондоні в березні цього року. Їхня загальна оцінка — 50 мільйонів доларів, повідомляє CNN.

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За повідомленням Sotheby's, на аукціон буде виставлено п'ять картин, що відображають перехід Моне до абстрактного експресіонізму за п'ятнадцятирічний період.

Усі роботи датовані 1900 роком, що означає, що вони дають уявлення про розвиток і стиль художника до того, як він написав свої найзнаменитіші твори зі своєї серії "Водяні лілії" на початку 20 століття.

"Ці п'ять приголомшливих робіт, що відбивають шлях до його великих картин з водяними ліліями, блискуче відображають історію Моне як батька сучасного мистецтва", — сказала Хелена Ньюман, голова Sotheby's Europe та голова відділу імпресіоністів та сучасного мистецтва у світі.

"Les Demoiselles de Givenny", вартість якої оцінюється в 15-20 мільйонів фунтів стерлінгів (25-27 мільйонів доларів США), являє собою один з найвідоміших і найчастіше повторюваних мотивів паризького художника — стоги зерна або "мелети", які здаються більшими та рихлими, ніж готові стоги сіна на інших його роботах. За даними Sotheby's, це найцінніша із п'яти робіт колекції.

[ + – ] Les Demoiselles de Givenny

Ще одна картина під назвою "Масив хризантем" 1897 року може розглядатися як попередник найвідоміших робіт Моне із серії "Водяні лілії", йдеться в пресрелізі Sotheby's.

[ + – ] Масив хризантем

"Glaçons, environs de Bennecourt", також включена в колекцію, також демонструє шлях Моне до пізніших картин з водяними ліліями, повідомили в аукціонному будинку. Ця картина передає ефект сильного снігу та морозу на Сені, а зображення льоду на поверхні річки художником мало чим відрізняється від зображення квітів на воді у роботах, які він почав декількома роками пізніше.

[ + – ] Glaçons, environs de Bennecourt

Картини будуть виставлені у галереях Sotheby's у Нью-Йорку, Гонконгу, Тайбеї та Лондоні перед початком аукціону 2 березня.

Раніше Фокус писав, що пародію Бенкс на картину Моне продали за 7 мільйонів фунтів стерлінгів.