Цунами опрокинуло нефтяной танкер на побережье Перу (видео)

По оценкам специалистов, в результате инцидента оказалось загрязнено почти 20 тысяч кв.м. перуанского пляжа.

Разлив нефти произошел 16 января, когда сильные волны перевернули находящийся в перуанском порту Ла-Пампилья под погрузкой итальянский танкер. Вылилось в воду больше шести тысяч баррелей. Десятки местных рыбаков вышли протестовать против загрязнения окружающей среды к зданию основного переработчика нефти в Перу — заводу La Pampilla, который пытается минимизировать нанесенный природе ущерб, сообщает Sky News.

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Демонстранты требуют от нефтяной компании прекратить "убийство морских видов", и утверждают, что большую часть их требований компания проигнорировала. Разливы нефти сокращают районы, где местные жители могут заниматься рыболовством. К тому же, подобные события снижают доверие потребителей к качеству морепродуктов, что означает для рыболовов убытки.

Нефтеперерабатывающий завод принадлежит испанской компании Repsol. В нескольких километрах от здания завода пляж покрыт черной блестящей жидкостью. Наблюдается много погибших крабов.

Всего, по оценкам специалистов, загрязнено почти 20 тысяч квадратных метров перуанского пляжа.

Хуан Карлос Риверос, биолог и научный руководитель организации Oceana в Перу, занимающейся защитой Мирового океана, сказал, что среди видов, наиболее пострадавших от разлива, были птицы гуано, чайки, крачки, дельфины, и морские львы.

Компания Repsol направила 50 сотрудников со своих предприятий, чтобы ликвидировать загрязнение. Одетые в белые спецовки рабочие собирают нефть с поверхности воды разрезанными пополам пластиковыми бутылками, пропитанный нефтью песок убирают лопатами.

[ + – ] Последствия экологической катастрофы

Сильное волнение в океане было вызвано извержением подводного вулкана неподалеку от королевства Тонга, которое продолжается с 14 января. В результате погибли три человека, было разрушено много домов на небольших островах в Тихом океане.

Ранее Фокус сообщал, что по островному королевству Тонга ударили волны цунами. Стихийное бедствие вызвано извержением подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Вулкан находится всего в 65 километрах от столицы Тонга.