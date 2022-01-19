Цунамі перекинуло нафтовий танкер на узбережжі Перу (відео)

За оцінками фахівців, внаслідок інциденту забруднено майже 20 тисяч кв.м. перуанського пляжу.

Розлив нафти стався 16 січня, коли сильні хвилі перевернули італійський танкер, що перебував у перуанському порту Ла-Пампілья. Вилилося у воду понад шість тисяч барелів. Десятки місцевих рибалок вийшли протестувати проти забруднення навколишнього середовища до будівлі основного переробника нафти в Перу — заводу La Pampilla, який намагається мінімізувати збитки, завдані природі, повідомляє Sky News.

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Демонстранти вимагають від нафтової компанії припинити "вбивство морських видів" і стверджують, що більшу частину їхніх вимог компанія проігнорувала. Розливи нафти скорочують райони, де місцеві жителі можуть займатися рибальством. До того ж, такі події знижують довіру споживачів до якості морепродуктів, що означає для рибалок збитки.

Нафтопереробний завод належить іспанській компанії Repsol. За кілька кілометрів від будівлі заводу пляж покритий чорною блискучою рідиною. Спостерігається багато загиблих крабів.

Загалом, за оцінками фахівців, забруднено майже 20 тисяч квадратних метрів перуанського пляжу.

Хуан Карлос Ріверос, біолог і науковий керівник організації Oceana в Перу, що займається захистом Світового океану, сказав, що серед видів, що найбільше постраждали від розливу, були птахи гуано, чайки, крачки, дельфіни, і морські леви.

Компанія Repsol направила 50 співробітників зі своїх підприємств, щоб усунути забруднення. Одягнені в білі спецівки робітники збирають нафту з поверхні води розрізаними навпіл пластиковими пляшками, просочений нафтою пісок прибирають лопатами.

[ + – ] Наслідки екологічної катастрофи

Сильне хвилювання в океані було викликане виверженням підводного вулкана неподалік королівства Тонга, яке триває з 14 січня. Внаслідок цього загинуло троє людей, було зруйновано багато будинків на невеликих островах у Тихому океані.

Раніше Фокус повідомляв, що по острівному королівству Тонга вдарили хвилі цунамі. Стихійне лихо спричинене виверженням підводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай. Вулкан розташований усього за 65 кілометрів від столиці Тонга.