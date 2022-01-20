Страшнее коронавируса. Билл Гейтс предупредил о появлении новой пандемии

Миллиардер считает, что правительства должны сейчас готовиться потратить большие средства, чтобы спасти миллионы жизней.

Основатель Microsoft и бизнесмен Билл Гейтс предупредил о вероятности появления новой пандемии, которая может быть гораздо опаснее чем пандемия коронавируса. Обращение американского миллиардера опубликовала газета Financial Times.

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По словам бизнесмена, несмотря на появление новых наиболее трансмиссивных штаммов, таких как "Дельта" и "Омикрон", человечеству, вероятно, придется встретится с более опасным патогеном, который вызовет новую волну смертности.

Чтобы предотвратить ужасающие последствия новой пандемии, Гейтс правительства быть готовыми потратить большие средства.

"Потратить миллиарды, чтобы не допустить экономического ущерба на триллионы и спасти десятки миллиардов жизней, — довольно хорошая страховка", — убежден Гейтс.

По мнению миллиардера, сейчас лежит большая ответственность на правительствах развитых стран и филантропах, которые могут решить проблему неравного доступа к вакцинам. Он обратил внимание на то, большая часть инновационных разработок может оказать положительное воздействие на уже существующие глобальные мировые проблемы здравоохранения. В качестве примера Гейтс привел разработки вакцин от ВИЧ, малярии и туберкулеза.

Издание приводит данные, согласно которым фонд Билла Гейтса и британский фонд Wellcome Trust выделяют 300 млн долларов Коалиции по инновациям в области подготовки к пандемиям, благодаря чему была создана программа COVAX по доставке вакцин в страны с низким и средним уровнем дохода.

Ранее миллиардер Билл Гейтс предрек окончание пандемии COVID-19 к лету 2022. По его мнению, в результате применения современных методов борьбы с коронавирусом, показатели смертности могут опустится до уровня, как при сезонном гриппе.

Также бизнесмен считает, что для человечества является большой угрозой появление биотерроризма, который гораздо опасней ядерной войны. Гейтс уверен, что вероятность создания новых вирусов значительно выше, чем появление естественных эпидемий.