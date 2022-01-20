Иракский журналист Мунтазар аз-Зейди, метнувший в Буша ботинок в 2008, вернулся домой (видео)

В честь известного журналиста в Ираке построили монумент, на котором написаны стихи, прославляющие его "подвиги".

Иракский журналист Мунтазар аз-Зейди, кидавшийся ботинками в президента США Джорджа Буша-младшего в декабре 2008 года вернулся домой предположительно после пребывания в США. Видео своего возвращения журналист опубликовал в Twitter.

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Чем прославился Мунтазар аз-Зейди?

Журналист прославился в Ираке и на всем Ближнем Востоке после того, как во время пресс-конференции в Багдаде 14 декабря 2008 года он швырнул в президента США Джорджа Буша-младшего два ботинка, прокричав при этом — "это тебе, собака, поцелуй на прощанье от иракского народа!"

Свой поступок аз-Зейди объяснил тем, что он считал Буша лгуном и свою акцию он запланировал заранее.

"Джордж Буш солгал, когда заявил что жители Ирака встречали его с розами. Причиной тому — более 1,5 миллионов убитых иракцев, более 5 миллионов беженцев, а также более 5 миллионов детей-сирот", — заявил он в интервью.

После акции, по словам журналиста, с ним обращались жестоко — избивали плетьми, выбили зубы, сломали нос и ногу, и во время пыток использовали электрошокер.

За свой поступок аз-Зейди понес наказание. 12 марта 2009 года его приговорили к трем годам заключения, однако в апреле того же года после поданной апелляции суд сократил срок до одного года. 11 сентября 2009 Мунтазар аль-Зейди вышел на свободу.

[ + – ] Мунтазар аз-Зейди

После освобождения аз-Зейди продолжил заниматься журналистикой, а в 2018 даже хотел пройти в Иракский парламент. По информации корреспондента Джоси Энсор, Мунтазар аз-Зейди получил мандат в 328-местном Совете представителей Ирака.

Журналист также стал жертвой "метания ботинок", так как во 2009 году, по его же примеру, один из журналистов на пресс-конференции в Париже, где присутствовал аз-Зейди, бросил в него ботинок. Но Мунтазару, также как и президенту Бушу в свое время, удалось ловко увернуться от башмака.

[ + – ] монумент в Ираке в честь "метания башмака" Мунтазара аз-Зейди

Примечательно, что в честь знаменитого броска иракского журналиста был установлен монумент в городе Тикрит — родине бывшего иракского президента Саддама Хусейна. Огромный ботинок установлен на пьедестале, на котором нанесены надпись в стихотворной форме, прославляющие поступок аз-Зейди.

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