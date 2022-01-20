Іракський журналіст Мунтазер аль-Заїді, який кинув у Буша черевик у 2008, повернувся додому (відео)

На честь відомого журналіста в Іраку збудували монумент, на якому написані вірші, що прославляють його "подвиги".

Іракський журналіст Мунтазер аль-Заїді, який кидався черевиками у президента США Джорджа Буша-молодшого в грудні 2008 року, повернувся додому імовірно після перебування в США. Відео свого повернення журналіст опублікував у Twitter.

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Чим уславився Мунтазер аль-Заїді?

Журналіст прославився в Іраку й на всьому Близькому Сході після того, як під час пресконференції в Багдаді 14 грудня 2008 року він жбурнув у президента США Джорджа Буша-молодшого два черевики, прокричавши при цьому — "це тобі, собако, поцілунок на прощання від іракського народу!"

Свій вчинок аль-Заїді пояснив тим, що вважав Буша брехуном і свою акцію він запланував заздалегідь.

"Джордж Буш збрехав, коли заявив, що жителі Іраку зустрічали його з трояндами. Причиною тому — понад 1,5 мільйони вбитих іракців, понад 5 мільйонів біженців, а також понад 5 мільйонів дітей-сиріт", — заявив він в інтерв'ю.

Після акції, за словами журналіста, з ним поводилися жорстоко — били батогами, вибили зуби, зламали ніс і ногу, і під час тортур використовували електрошокер.

За свій вчинок аль-Заїді покараний. 12 березня 2009 року його засудили до трьох років ув'язнення, проте в квітні того ж року після поданої апеляції суд скоротив термін до одного року. 11 вересня 2009 року Мунтазер аль-Заїді вийшов на волю.

[ + – ] Мунтазер аль-Заїді

Після звільнення аль-Заїді продовжив займатися журналістикою, а в 2018 році навіть хотів пройти в Іракський парламент. За інформацією кореспондента Джосі Енсор, Мунтазер аль-Заїді отримав мандат у 328-місцевій Раді представників Іраку.

Журналіст також став жертвою "метання черевиків", оскільки в 2009 році, на його ж приклад, один із журналістів на пресконференції в Парижі, де був присутній аль-Заїді, кинув у нього черевик. Але Мунтазеру, так само як і президенту Бушу свого часу, вдалося спритно ухилитися від черевика.

[ + – ] Монумент в Іраку на честь "метання черевика" Мунтазера аль-Заїді

Цікаво, що на честь знаменитого кидка іракського журналіста було встановлено монумент у місті Тікріт — батьківщині колишнього іракського президента Саддама Хусейна. Величезний черевик встановлений на п'єдесталі, на якому нанесені напис у віршованій формі, що прославляють вчинок аль-Заїді.

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