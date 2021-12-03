У Білорусі садитимуть у в'язницю за підписку на соцмережі "Радіо Свобода"

У Білорусі в журналістів місцевого бюро "Радіо Свобода" проводили обшуки, деяких заарештували.

Суд центрального району Мінська визнав "екстремістськими" Telegram та YouTube-канали, а також сторінки в соціальних мережах білоруської служби "Радіо Свобода". Про це повідомило в Telegram Головне управління боротьби з організованою злочинністю та корупцією Білорусі.

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Силовики попередили, що зберігання екстремістських матеріалів, підписка на зазначені Telegram-канали та чати в Білорусі переслідується згідно із законом.

Двоє журналістів білоруського бюро "Радіо Свобода" Ігор Лосик та Андрій Кузнечик наразі перебувають під арештом, поінформувало видання. Відносно журналістів Олега Груздиловича, Алеся Дащинського та Інни Студинської порушено кримінальну справу. Силовики опечатали офіс "Радіо Свобода" у Мінську.

25 листопада в Білорусі затримали фрілансера "Радіо Свобода" Андрія Кузнечика. Його квартиру обшукували та конфіскували обладнання. Суд Заводського району Мінська визнав Кузнечика винним у дрібному хуліганстві та засудив його до 10 діб ув'язнення.

Минулого року МЗС Білорусі відкликало акредитацію у всіх журналістів "Радіо Свобода" та в десятків інших представників закордонних ЗМІ.

У Білорусі "екстремістськими" визнано понад 300 каналів та спільнот: від локальних чатів до каналів із сотнями тисяч підписників. У листопаді "екстремістським" став телеканал "Белсат", агенція БелаПАН, а також соцмережі видання "Наша Нива".

Фокус раніше писав, що в Білорусі 1 грудня затримали 11 людей за коментарі про загиблих російських десантників. Силовики встановили понад 50 людей, які в месенджерах та соцмережах постили образливі повідомлення про смерть військових на навчаннях у Білорусі.

Підписникам "екстремістських" Telegram-каналів та чатів, згідно з рішенням МВС Білорусі, тепер загрожує до семи років ув'язнення.

Нагадаємо, що вчора США та Євросоюз ввели чергові санкції проти білоруського режиму. Під обмеження потрапили транспортні компанії, виробники військової продукції та деякі чиновники. До списку потрапив і старший син Олександра Лукашенка Дмитро, його назвали людиною, близькою до режиму.