В Беларуси будут сажать в тюрьму за подписку на соцсети "Радио Свобода"

В Беларуси у журналистов местного бюро "Радио Свобода" проводили обыски, некоторых арестовали.

Суд центрального района Минска признал "экстремистскими" Telegram и YouTube-каналы, а также страницы в социальных сетях белорусской службы "Радио Свобода". Об этом сообщило в Telegram Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Беларуси.

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Силовики предупредили, что хранение экстремистских материалов, подписка на указанные Telegram-каналы и чаты в Беларуси преследуется по закону.

Двое журналистов белорусского бюро "Радио Свобода" Игорь Лосик и Андрей Кузнечик сейчас находятся под арестом, проинформировало издание. В отношении журналистов Олега Груздиловича, Алеся Дащинского и Инны Студинской возбуждено уголовное дело. Силовики опечатали офис "Радио Свобода" в Минске.

25 ноября в Беларуси задержали фрилансера "Радио Свобода" Андрея Кузнечика. Его квартиру обыскивали и конфисковали оборудование. Суд Заводского района Минска признал Кузнечика виновным в мелком хулиганстве и приговорил его к 10 суткам лишения свободы.

В прошлом году МИД Беларуси отозвал аккредитацию у всех журналистов "Радио Свобода" и у десятков других представителей зарубежных СМИ.

В Беларуси "экстремистскими" признаны более 300 каналов и сообществ: от локальных чатов до каналов с сотнями тысяч подписчиков. В ноябре "экстремистским" стал телеканал "Белсат", агентство БелаПАН, а также соцсети издания "Наша Ніва".

Фокус ранее писал, что в Беларуси 1 декабря задержали 11 человек за комментарии о погибших российских десантниках. Силовики установили более 50 человек, которые в мессенджерах и соцсетях постили оскорбительные сообщения о смерти военных на учениях в Беларуси.

Подписчикам "экстремистских" Telegram-каналов и чатов, согласно решению МВД Беларуси, теперь грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, что вчера США и Евросоюз ввели очередные санкции против белорусского режима. Под ограничения попали транспортные компании, производители военной продукции и некоторые чиновники. В список попал и старший сын Александра Лукашенко Дмитрий, его назвали человеком, близким к режиму.