Многие работники готовы уволиться, лишь бы не возвращаться в офисы на полный рабочий день, – Microsoft

4 из 10 молодых работающих людей признались, что готовы уволиться, если работодатели попытаются заставить их вернуться в офисы на полный рабочий день

В США с апреля по октябрь 2021 года добровольно уволились 24 млн человек. Судя по результатам опросов, проведенных по заказу Microsoft, почти половина взрослого трудоустроенного населения рассматривает возможность уйти с работы. 4 из 10 представителей поколений Y и Z (т. е. родившихся после 1981 года) признались, что готовы уволиться, если работодатели попытаются заставить их вернуться в офисы на полный рабочий день. Об этом пишет журнал Фокус в статье "Охота на зуммеров".

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В новой реальности сотрудники уже не боятся потерять работу, потому претензии в адрес нанимателей звучат гораздо чаще и настойчивее. В тех же США в октябре прошлого года началась волна массовых забастовок, участие в них приняли более 100 тыс. человек. В стране довольно быстро сформировались несколько новых профсоюзов, и они приобрели значительный вес в обществе.

Поскольку речь идет о мировом центре притяжения рабочей силы, куда десятилетиями съезжались трудовые мигранты со всего света, американский тренд до некоторой степени репрезентует картину, сложившуюся на глобальном рынке труда.

К примеру, в Китае персонал нескольких крупных компаний, которые считаются ключевыми игроками мирового рынка технологий, организовал акции протеста с требованием о сокращении рабочего дня.

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Напомним, по мнению HR-эксперта Татьяны Пашкиной, в недалеком будущем высшее образование перестанет быть настолько необходимым, а сегодняшние 18-летние будут получать новую профессию каждые 5 лет.